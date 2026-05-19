Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Tρίτης 19/5/2026 στο Star, η Πόπη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η Πόπη προσπάθησε να λύσει τον γρίφο

Η κατηγορία ήταν «Στο πλοίο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Σ και Λ να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Δ ενώ για φωνήεν είπε το Ι.

Η Πόπη έλυσε τον γρίφο όμως ο χρόνος είχε τελειώσει. Εσύ μπορείς να τον λύσεις;

