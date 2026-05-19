Geely EX5: Τα προσόντα που οδήγησηαν στην αγορά του

Στο Top-3 των πωλήσεων λιανικής στις κατηγορία D-SUV EV στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 17:35 Ιωάννα Τούνη: «Φάγαμε πόρτα σε μαγαζί στη Μαδρίτη» - Τι συνέβη;
19.05.26 , 17:14 Geely EX5: Τα προσόντα που οδήγησηαν στην αγορά του
19.05.26 , 16:48 Γενοκτονία Ποντίων: «Τρυπούσαν τα παιδιά με τα ξίφη τους για να μην κλαίνε»
19.05.26 , 16:35 Σταύρος Φλώρος: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ατύχημα
19.05.26 , 16:07 Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
19.05.26 , 15:57 Η 7χρονη Ζέτα Με Σύνδρομο Down Στέλνει Ισχυρό Μήνυμα
19.05.26 , 15:48 «Έχει περάσει πέρα από τα σύνορα»: Εξαπλώνεται η επιδημία Έμπολα
19.05.26 , 15:36 «Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή
19.05.26 , 15:08 Microneedling: Η θεραπεία που «ξυπνάει» την επιδερμίδα σας
19.05.26 , 15:07 Καταζητείται ο σύζυγος της Εξαρχουλέα: «Τη χτυπούσε, αλλά τον κάλυπτε»
19.05.26 , 14:51 Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου
19.05.26 , 14:42 «Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
19.05.26 , 14:33 Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
19.05.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Ταύρο μέχρι τις 28/6 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
19.05.26 , 14:09 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη οι 4 αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
MasterChef Χάρης: «Με δυσκόλεψε κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου»
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Geely EX5: Τα προσόντα που οδήγησσν στην αγορά του
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δυναμική πορεία της Geely στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσα στο 2026, καθώς το νέο Geely EX5 βρέθηκε στο Τop-3 των λιανικών πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV ηλεκτρικών, για το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς. Το διάστημα Ιανουάριος - Απρίλιος 2026, το Geely EX5 κυριάρχησε στην κατηγορία με μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις λιανικής που ανήλθε στο 16%!  

Η προηγμένη πλατφόρμα GEA και το καινοτόμο σύστημα ηλεκτροκίνησης 11-σε-1 εξασφαλίζουν εξαιρετική αποδοτικότητα, υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία. Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, το EX5 προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει και η προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP Short Blade, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Η σχεδίασή της έχει εξελιχθεί ώστε να εξασφαλίζει αξιοπιστία και απροβλημάτιστη λειτουργία σε βάθος εκατομμυρίων χιλιομέτρων. 

Η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Geely και το EX5 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μοντέλο διαθέτει πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας επιβατών, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις ασφαλείας με αξιολόγηση 5 αστέρων από τους οργανισμούς Euro NCAP και Australian NCAP. 

Με δυνατότητα απόκτησης από €26.990 για την έκδοση Geely EX5 Pro (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), άμεση διαθεσιμότητα και εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης, το νέο Geely EX5 αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις στην αγορά της ηλεκτροκίνησης. 

Τ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
GEELY EX5
 |
ΠΩΛΗΣΕΕΙΣ
 |
ΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top