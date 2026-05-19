Η δυναμική πορεία της Geely στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσα στο 2026, καθώς το νέο Geely EX5 βρέθηκε στο Τop-3 των λιανικών πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV ηλεκτρικών, για το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς. Το διάστημα Ιανουάριος - Απρίλιος 2026, το Geely EX5 κυριάρχησε στην κατηγορία με μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις λιανικής που ανήλθε στο 16%!

Η προηγμένη πλατφόρμα GEA και το καινοτόμο σύστημα ηλεκτροκίνησης 11-σε-1 εξασφαλίζουν εξαιρετική αποδοτικότητα, υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία. Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, το EX5 προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει και η προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP Short Blade, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Η σχεδίασή της έχει εξελιχθεί ώστε να εξασφαλίζει αξιοπιστία και απροβλημάτιστη λειτουργία σε βάθος εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Geely και το EX5 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μοντέλο διαθέτει πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας επιβατών, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις ασφαλείας με αξιολόγηση 5 αστέρων από τους οργανισμούς Euro NCAP και Australian NCAP.

Με δυνατότητα απόκτησης από €26.990 για την έκδοση Geely EX5 Pro (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), άμεση διαθεσιμότητα και εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης, το νέο Geely EX5 αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις στην αγορά της ηλεκτροκίνησης.

