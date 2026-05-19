Pirelli: 1500 χιλιόμετρα με Pagani Utopia Roadster

Ένα ταξίδι άνω των 1.500 χιλιομέτρων σε όλη την Ευρώπη, πίσω από το τιμόνι της Pagani Utopia Roadster εξοπλισμένης με τεχνολογία Cyber Tyre στον βασικό εξοπλισμό, που συνδέει την Pirelli με την Pagani Automobili και τη Bosch Engineering. Πρόκειται για τις πρώτες εταιρείες που έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία Pirelli Cyber Tyre με τα συστήματα δυναμικής οχήματος: ένα ψηφιακό οικοσύστημα που έχει μετατρέψει τον ρόλο του ελαστικού από παθητικό εξάρτημα σε ενεργό αισθητήρα, ικανό να μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις συνθήκες του ελαστικού και του δρόμου, με κύριο όφελος την ενίσχυση της ασφάλειας οδήγησης.



Η Pagani Utopia Roadster, εξοπλισμένη με την τεχνολογία Cyber Tyre ως αρχικός εξοπλισμός, ξεκίνησε από την έδρα της Pagani Automobili στο San Cesario sul Panaro, βόρεια της Μπολόνια, όπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. Το ιταλικό hypercar ήταν το πρώτο μοντέλο που υιοθέτησε αυτό το σύστημα ενσωματωμένο με τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται τη δυναμική του οχήματος. Η επικοινωνία μεταξύ των ελαστικών και συστημάτων όπως ABS, ESP και traction control κατέστη δυνατή μέσω της συνεργασίας με τη Bosch, και συγκεκριμένα με τη Bosch Engineering, που αποτέλεσε τη δεύτερη στάση του ταξιδιού, στο Abstatt, βόρεια της Στουτγάρδης. Τέλος, το ταξίδι ολοκληρώθηκε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, έδρα της Pirelli, όπου η τεχνολογία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε. Την παρουσίαση του συστήματος Cyber Tyre στα διάφορα στάδια του ταξιδιού έκαναν ο Horacio Pagani, ιδρυτής και κινητήριος δύναμη της Pagani Automobili, ο Dr. Johannes-Joerg Rueger, CEO της Bosch Engineering, ο Piero Misani, CTO της Pirelli, και ο Corrado Rocca, Head of the Pirelli Cyber Unit.

Αφού υιοθετήθηκε αρχικά από την Pagani Utopia Roadster, η τεχνολογία Cyber Tyre εφαρμόζεται πλέον και σε άλλα μοντέλα οχημάτων, τόσο στην premium όσο και στην prestige κατηγορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στόχος είναι η ευρεία υιοθέτησή της σε μεγάλο εύρος οχημάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στην ασφάλεια. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση επιπλέον αισθητήρων μέσω της τεχνολογίας sensor fusion ανοίγει τον δρόμο για την εξέλιξη προς την αυτόνομη οδήγηση και τα συστήματα ADAS. Τα συνδεδεμένα οχήματα ανοίγουν επίσης τον δρόμο για αλληλεπίδραση με τις υποδομές: τα οχήματα δεν θα είναι συνδεδεμένα μόνο μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Pirelli έχει προχωρήσει σε νέες συμφωνίες για την εφαρμογή του Cyber Tyre στην παρακολούθηση οδικών υποδομών, όπως ήδη συμβαίνει στο ιταλικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Η τεχνολογία της Pirelli μπορεί να προσφέρει τόσο βελτιωμένες λειτουργίες ασφάλειας και απόδοσης για τα μεμονωμένα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα, όσο και δυνατότητες παρακολούθησης του οδικού δικτύου, επιτρέποντας λύσεις προγνωστικής συντήρησης που βελτιώνουν αποτελεσματικά την οδική ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Pirelli απέκτησε πρόσφατα το 30% της Univrses, μιας σουηδικής εταιρείας computer vision, ικανής να «διαβάζει» το οδόστρωμα και την κατακόρυφη σήμανση μέσω καμερών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.



