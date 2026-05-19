Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης

«Πάντα ήξερα ότι κάποια στιγμή ήθελα να δημιουργήσω μια συλλογή εμπνευσμένη από τα παιχνίδια, συνδέοντας τον κόσμο της Chanel με την ωρολογοποιία».

Με αυτά τα λόγια εξηγεί ο διευθυντής του δημιουργικού τμήματος στο τμήμα ωρολογοποιίας της Chanel, Arnaud Chastaingt πώς δημιουργήθηκε αυτή η μοναδική σκακιέρα, ένα αντικείμενο υψηλής δεξιοτεχνίας που μετατρέπει το σκάκι σε couture εμπειρία.

Πρόκειται για ένα συλλεκτικό κομμάτι που συνδυάζει τη δεξιοτεχνία της υψηλής κοσμηματοποιίας με την παράδοση της ωρολογοποιίας του γαλλικού οίκου το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια.

Κατασκευασμένη από κεραμικό σε βαθύ μαύρο και περλέ λευκό, η σκακιέρα φιλοξενεί πιόνια από λευκόχρυσο 18 καρατίων τα οποία είναι εμπνευσμένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του σύμπαντος της Chanel και διακοσμημένα με διαμάντια.

Ο Arnaud Chastaingt περιγράφει τη σκακιέρα ως «μεταφορά του χρόνου σύμφωνα με τη Chanel», εξηγώντας πως το σκάκι λειτουργεί σαν ένα μικρό θεατρικό σκηνικό με διαφορετικούς ηθοποιούς όπου κάθε πιόνι έχει τη δική του δυναμική και τον δικό του συμβολισμό και αφηγείται ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας του ιστορικού οίκου.

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου