Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού / Βίντεο Ερτ

Τον Ιούνιο αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού για τη στήριξη οικογενειών, που ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά τέκνο.

Το μέτρο αφορά οικογένειες με ανήλικα, αλλά και με προστατευόμενα τέκνα, όπως ενήλικα άτομα με αναπηρία που στηρίζονται οικονομικά από τους γονείς τους.

Το επίδομα θα καταβληθεί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, αφού η διαδικασία θα γίνει αυτόματα με βάση τα φορολογικά στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλωμένο σωστό IBAN, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν κανονικά στους λογαριασμούς τους.

Η πληρωμή αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου, με πιθανότερη ημερομηνία γύρω στις 24 Ιουνίου και εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 975.000 νοικοκυριά.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα ποσά ανάλογα με τον αριθμό παιδιών

Το ύψος του επιδόματος ξεκινά από 150 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και θα αυξάνεται κλιμακωτά, φτάνοντας έως και τα 900 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με έξι παιδιά.

Η ενίσχυση θα δοθεί εφάπαξ, σε μία δόση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτελέσει στο μέλλον μόνιμη παροχή στήριξης για τις οικογένειες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Για τη χορήγηση του επιδόματος προβλέπονται εισοδηματικά όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών.

Ενδεικτικά, για άγαμους γονείς τα όρια ξεκινούν από 39.000 ευρώ και φτάνουν έως και 64.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους κυμαίνονται από περίπου 40.000 έως 65.000 ευρώ, με προσαύξηση ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα.

Το συνολικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 240.000.000 ευρώ, ενώ αφορά περίπου 3.300.000 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στα εν λόγω νοικοκυριά.