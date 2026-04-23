Μέτρα στήριξης: Τι παίρνουν οικογένειες, συνταξιούχοι, ενοικιαστές -Τα ποσά

Τι ισχύει για κατάσχεση λογαριασμού, εξωδικαστικό μηχανισμό και 72 δόσεις

Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Τα πρόσθετα μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
  • Οικογένειες με παιδιά θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο, με αυξημένα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου.
  • Η οικονομική στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ, καταβαλλόμενη κάθε Νοέμβριο.
  • Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ και ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται με 20 λεπτά ανά λίτρο για τον Μάιο και η επιδότηση λιπασμάτων διατηρείται έως τον Αύγουστο.
  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών με αποπληρωμή 25% της οφειλής και ρύθμιση υπολοίπων χρεών.

Οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι, ενοικιαστές, αλλά και οφειλέτες σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες είναι οι «κερδισμένοι» από τα έκτακτα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέτρα στήριξης: Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ για συνταξιούχους

Συγκεκριμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι: 

  1. Επέκταση επιδότησης στο diesel με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο 
  2. Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους έως τον Αύγουστο 
  3. Αύξηση στα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους 
  4. Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο 
  5. Αύξηση στα 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση 
  6. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού 
  7. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού και για χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ 
  8. Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 

Μέτρα στήριξης: Το επίδομα που παίρνουν οικογένειες με παιδιά - Παραδείγματα 

Η οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί θα καταβληθεί τον Ιούνιο αυτόματα στους δικαιούχους, οι οποίοι θα προκύψουν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025.  

Το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών και εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα. 

Ακολουθούν παραδείγματα:  

  • Έγγαμη οικογένεια με ένα τέκνο θα λάβει 150 ευρώ, εάν το οικογενειακό εισόδημα δε ξεπερνάει τα 40.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 150 ευρώ, απλώς τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται στα 39.000 ευρώ.  
  • Έγγαμη οικογένεια με δύο τέκνα θα λάβει ενίσχυση 300 ευρώ (150 x 2 παιδιά), εάν το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 45.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 300 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται στα 44.000 ευρώ. 
  • Έγγαμη οικογένεια με τρία τέκνα και οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ θα λάβει οικονομική ενίσχυση 450 ευρώ, ενώ για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 450 ευρώ, με εισόδημα τα 49.000 ευρώ. 
  • Έγγαμη οικογένεια με επτά τέκνα θα λάβει 1.050 ευρώ (150 x 7 παιδιά), αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 65.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 1.050 ευρώ και το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 64.000 ευρώ.  

Το επίδομα που παίρνουν οικογένειες με παιδιά - Παραδείγματα 

Μέτρα στήριξης: Τι αλλάζει με την επιστροφή ενοικίου 

Η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο παραμένει ως μέτρο στήριξης, με τη μόνη διαφορά ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια.  

  • Άγαμοι: το όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ 
  • Ζευγάρια: το όριο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί και για μονογονεϊκές οικογένειες στις 39.000 ευρώ 

Με αυτό το μέτρο ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου. 

Μέτρα στήριξης: Τι αλλάζει με την επιστροφή ενοικίου 

Μέτρα στήριξης: Αυξημένη η στήριξη στους συνταξιούχους 

Η οικονομική στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία αυξάνεται από 250 ευρώ σε 300 ευρώ καθαρά.  

Το ποσό θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. 

Μέτρα στήριξης: Τι ισχύει για άρση κατάσχεσης λογαριασμού, εξωδικαστικό μηχανισμό και ρύθμιση 72 δόσεων

Στα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, προβλέπεται και ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο και άλλες υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε: 

  • Άρση κατάσχεσης λογαριασμού: Δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί τα υπόλοιπα χρέη προς την εφορία.  
  • Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πλέον μπορούν να ενταχθούν και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.  
  • Ρύθμιση σε 72 δόσεις: Χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως τον Δεκέμβριο του 2023 μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν νεότερες οφειλές έχουν τακτοποιηθεί ή ρυθμιστεί.  

Έτσι, οι νέες οφειλές συνεχίζουν να ρυθμίζονται με το ισχύον σύστημα (έως 24 ή 48 δόσεις), ενώ τα παλαιά χρέη εντάσσονται στην ειδική ρύθμιση των 72 δόσεων.  

Κάθε οφειλέτης μπορεί να επιλέξει αυτό που τον εξυπηρετεί περισσότερο: 

  • ρύθμιση δόσεων για παλιά χρέη  
  • πάγια ρύθμιση για νέες οφειλές  
  • ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που ενδέχεται να προσφέρει ευνοϊκότερους όρους ή και «κούρεμα»  

Με το συγκεκριμένο πλαίσιο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το βάρος των παλιών χρεών, χωρίς να δημιουργηθεί νέος κύκλος οφειλών στο μέλλον. 

Και η επιδότηση του diesel στα μέτρα στήριξης 

Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται και για τον Μάιο η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά ανά λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ). 

Επιδότηση λιπασμάτων για τους αγρότες 

Τέλος, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους διατηρείται έως τον Αύγουστο, ανακουφίζοντας περίπου 250.000 αγρότες. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

