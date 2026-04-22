Μέτρα στήριξης: Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ για συνταξιούχους

Τα 8 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Βίντεο Σκάι

Σε συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των 8 μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησαν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Συγκεκριμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι:

Επέκταση επιδότησης στο diesel με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους έως τον Αύγουστο

Αύξηση στα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο

Αύξηση στα 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού και για χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023

Μέτρα στήριξης: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου:

για άγαμους χωρίς τέκνα από 20.000 σε 25.000 ευρώ

για έγγαμους από 28.000 σε 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο από 4.000 ευρώ που ήταν πριν

για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

Μέτρα στήριξης: Έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί

Ακόμα, ανακοινώθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά δικαιούχους.

Μέτρα στήριξης: Aυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ενίσχυση στους συνταξιούχους από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Τα μέτρα στήριξης για το ιδιωτικό χρέος - Τι ισχύει για την κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου

Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ

Δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές μη ρυθμισμένες οφειλές (οφειλές μέχρι το τέλος του 2023) με σταθερούς όρους, χαμηλές δόσεις και ενιαίο επιτόκιο

Μέτρα στήριξης: Τι ανακοινώθηκε για diesel και λιπάσματα

Στα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, η οποία παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων diesel.

Ακόμα, ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα στο 15% που παρατείνεται έως και τον Αύγουστο. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι 250.000 αγρότες.

Δείτε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης:

Η εξειδίκευση γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση για την εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της κοινωνίας.