Μέτρα στήριξης: Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ για συνταξιούχους

Τι ισχύει για την επιστροφή ενοικίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Οικονομια
Τα 8 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί για περίπου 975.000 νοικοκυριά τον Ιούνιο, συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση της ενίσχυσης για χαμηλοσυνταξιούχους σε 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο, με επιπλέον 420.000 δικαιούχους.
  • Επέκταση επιδότησης diesel στα 20 λεπτά ανά λίτρο και λιπάσματα 15% έως τον Αύγουστο.
  • Αύξηση εισοδηματικών ορίων για επιστροφή ενοικίου, καλύπτοντας επιπλέον 70.000 ενοικιαστές.
  • Δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 72 δόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Σε συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των 8 μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησαν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα οκτώ νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε

Συγκεκριμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι:

  • Επέκταση επιδότησης στο diesel με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο
  • Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους έως τον Αύγουστο
  • Αύξηση στα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους
  • Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο
  • Αύξηση στα 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση
  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
  • Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού και για χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ
  • Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 

Μέτρα στήριξης: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου:

  • για άγαμους χωρίς τέκνα από 20.000 σε 25.000 ευρώ

  • για έγγαμους από 28.000 σε 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο από 4.000 ευρώ που ήταν πριν
  • για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

Μέτρα στήριξης: Έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί

Ακόμα, ανακοινώθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά δικαιούχους.

Μέτρα στήριξης: Aυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους  

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ενίσχυση στους συνταξιούχους από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια. 

Τα μέτρα στήριξης για το ιδιωτικό χρέος - Τι ισχύει για την κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

  • Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου
  • Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ
  • Δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές μη ρυθμισμένες οφειλές (οφειλές μέχρι το τέλος του 2023) με σταθερούς όρους, χαμηλές δόσεις και ενιαίο επιτόκιο

Μέτρα στήριξης: Τι ανακοινώθηκε για diesel και λιπάσματα

Στα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, η οποία παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων diesel. 

Ακόμα, ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα στο 15% που παρατείνεται έως και τον Αύγουστο. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι 250.000 αγρότες. 

Δείτε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης: 

Η εξειδίκευση γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση για την εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της κοινωνίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΟΠΕΚΑ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
 |
DIESEL
 |
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top