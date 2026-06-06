BMW Brilliance:: Ορόσημο παραγωγής είναι το 7.000.000ό όχημα

Η BMW Σειρά 3 Horse Edition είναι το επετειακό μ,οντέλο

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BMW Brilliance:: Ορόσημο παραγωγής είναι το 7.000.000ό όχημα
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Το εργοστάσιο της BMW Brilliance στο Shenyang κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, καθώς το 7.000.000ό όχημα βγήκε από τη γραμμή παραγωγής. Το επίτευγμα αυτό δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη μακροχρόνια δέσμευση του BMW Group στην κινεζική αγορά και τις συνεχείς επενδύσεις του στο Shenyang, αλλά σηματοδοτεί και μια νέα εποχή στην ευφυή παραγωγή, την τοπική καινοτομία και τις μελλοντικές παραγωγικές δυνατότητες.

BMW Brilliance:: Ορόσημο παραγωγής είναι το 7.000.000ό όχημα

Το 7.000.000ό όχημα που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής είναι η BMW Σειρά 3 Horse Edition. Το ορόσημο αυτό δεν αναδεικνύει μόνο την ευελιξία της BMW στην κάλυψη των αναγκών της κινεζικής αγοράς, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, Προμηθειών και Παραγωγής στο εργοστάσιο του Shenyang, καθώς και την ικανότητά του να διασφαλίζει σταθερή παραγωγή υψηλής ποιότητας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

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