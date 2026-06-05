Είναι Έλληνας παρουσιαστής, ηθοποιός, επιχειρηματίας, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης. Ο λόγος για τον πολυπράγμων Φώτη Σεργουλόπουλο, τον οποίο απολαμβάνουμε μαζί με την Τζένη Μελιτά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ενώ ο ίδιος έχει καταφέρει να ισορροπήσει τη δημοσιότητα με την ήρεμη οικογενειακή ζωή και τα ταξίδια που τόσο αγαπά.

Γνωρίζοντας τον Φώτη Σεργουλόπουλο - Το βιογραφικό του παρουσιαστή και ηθοποιού

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι 62 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @serfotis

Έχει αποφοιτήσει από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Βεάκη» , ενώ συνέχισε τις θεατρικές του σπουδές στο Παρίσι

, ενώ συνέχισε τις θεατρικές του σπουδές στο Παρίσι Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός και συντάκτης σε διάφορα περιοδικά

Ως ηθοποιό τον είδαμε στην τηλεόραση για πρώτη φορά τη σεζόν 1988-1989 στη σειρά «Φώτα Παρακαλώ» , ενώ ακολούθησαν και άλλες συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Φανή», «Ο Κανονιέρης και η Βεντέτα», «Το ρετιρέ», «Στην κόψη του ξυραφιού», «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» κ.ά.

, ενώ ακολούθησαν και άλλες συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Φανή», κ.ά. Στο θέατρο, υποδύθηκε το 2014 τον εμβληματικό ρόλο της Μπερναντέτ στο πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Priscilla, η Βασίλισσα της Ερήμου» , το 2019 πρωταγωνίστησε στην παιδική θεατρική παράσταση «Ψαρόσουπα: Βουτιά στη Βυθούπολη» , ενώ έχει σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις και έχει ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα

, το 2019 πρωταγωνίστησε στην παιδική θεατρική παράσταση , ενώ έχει σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις και έχει ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα Στον κινηματογράφο, έκανε το ντεμπούτο του 1987 στη βιντεοταινία «Η τρέλλα πάει στα σχολεία» και ακολούθησαν οι ταινίες «639 και μία νύχτες», «Καβάφης», «Θηλυκή Εταιρία», «Μόλις Χώρισα», «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στη στεριά» και «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης»

Έχει εργαστεί ως ραδιοφωνικός παραγωγός, ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών, ενώ έχει παρουσιάσει και αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές. Χαρακτηριστική συνεργασία του ήταν αυτή με τη Μαρία Μπακοδήμου , με την οποία ήταν πολύ γνωστό τηλεοπτικό ντουέτο για 18 ολόκληρα χρόνια. Το καλοκαίρι του 2016, όμως, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστές πορείες

, με την οποία ήταν πολύ γνωστό τηλεοπτικό ντουέτο για 18 ολόκληρα χρόνια. Το καλοκαίρι του 2016, όμως, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστές πορείες Το 2017 υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής του «Your Face Sounds Familiar», ενώ το 2019 παρουσίασε το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Divided»

Από το 2022 είναι τηλεοπτικό ζευγάρι με την Τζένη Μελιτά, αρχικά στην ψυχαγωγική εκπομπή «Πρωίαν σε είδον την Μεσημβρίαν» και μετέπειτα στην πρωινή εκπομπή «Πρωίαν σε ειδον», η οποία προβάλλεται έως σήμερα

Όσον αφορά στα ταξίδια, ο Φώτης Σεργουλόπουλος προσπαθεί να αλλάζει την καθημερινότητά του με κάθε ευκαιρία και να επισκέπτεται ενδιαφέροντες προορισμούς, κάτι που τον ηρεμεί και τον γεμίζει: «Μου αρέσει να φεύγω, ακόμα και για ένα Σαββατοκύριακο, άσε που έχουν γίνει τα ταξίδια πολύ εύκολα πια. Φεύγω από την καθημερινότητα, αλλάζει το μυαλό μου, η οπτική μου. Αφήνω πίσω την αίσθηση των υποχρεώσεων και όσο είμαι μακριά, όλο το πράγμα ηρεμεί, γεμίζω».

Ενώ για το εάν ο γιος του, Γιώργος, τον ακολουθεί σε κάθε του εξόρμηση, ο δημοφιλής παρουσιαστής είχε δηλώσει ότι: «Ταξίδια πολλά, πάρα πολλά. Και Χριστούγεννα και πριν τα Χριστούγεννα, σε μεγάλες πόλεις – έχει ταξιδέψει παντού ο μικρός. Και μωρό που ήταν, ήταν και είναι η παρέα μου. Μου άρεσε πάντα, όπου πήγαινα να τον παίρνω μαζί μου. Εγώ στη ζωή μου έκανα και ξενύχτια και πάρτι και ταξίδια τρελά – τα είχα κάνει όλα. Όταν ήρθε λοιπόν ο Γιώργος, μπήκα σε μια άλλη οπτική. Δε σταμάτησα να ταξιδεύω, αλλά ταξίδευα διαφορετικά. Και έτσι μπήκα σε μια διαδικασία, η παρέα μου να είναι ο μικρός και να κάνουμε πράγματα που μου άρεσαν, μαζί. Δε σκέφτηκα ποτέ "Κρίμα, είναι και το παιδί εδώ και δεν μπορώ να κάνω το ένα ή το άλλο"».

Τέλος, δεν κρύβει την αγάπη του για το Παρίσι, το οποίο το νιώθει σα δεύτερο σπίτι του. Όπως είχε αναφέρει: «Το Παρίσι το νιώθω σπίτι μου. Έχω συγγενείς εκεί, το είχα ζήσει και σαν φοιτητής. Μιλάμε για μία πόλη λαμπερή. Οπότε και το παιδί, όταν άρχισε να έρχεται, ζούσε μια πόλη μες στη λάμψη, τα μουσεία, την ομορφιά, μία πανέμορφη πόλη».

Φώτης Σεργουλόπουλος: Ο γάμος με τον σύντροφό του και ο γιος από παρένθετη μητέρα

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος το 2013 απέκτησε έναν γιο, τον Γιώργο, μέσω μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ τον Οκτώβριο του 2024 παντρεύτηκε τον σύντροφό του, Βαγγέλη Γερασίμου, στο δημαρχείο Αθηνών. Ο γνωστός παρουσιαστής όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο φώτης Σεργουλόπουλος είχε αναφερθεί στο παρελθόν για τον γιο του, λέγοντας: «Επειδή μου αρέσει πολύ η μαγειρική, του γιου μου του μαγείρευα, του έφτιαχνα πολύ ωραία πράγματα. Έφτασε η στιγμή που δεν τρώει τίποτα και μου τα πετάει στα μούτρα... Με έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτά που μαγειρεύω του αρέσουν, αλλά είναι πολύ επιλεκτικός».

Ενώ για το πώς αποφάσισε να δώσει στο παιδί του το όνομα Γιώργος, είχε αναφέρει ότι: «Εγώ βάφτισα τον γιο μου Γιώργο, όπως τον πατέρα μου. Αυτό ήθελα να κάνω. Μου αρέσει να κρατάω ας πούμε το ότι το παιδί θα μεγαλώσει και θα πει ότι είναι ο Γιώργος του τάδε, που ήταν ο παππούς του ο Γιώργος. Αυτό μου αρέσει που υπάρχει. Από κει και πέρα, όταν ας πούμε υπάρχει μία διαφωνία μεταξύ των παππούδων και των γιαγιάδων, εντάξει, άφησέ τους να διαφωνούν. Το θέμα όμως είναι ότι εγώ υποστηρίζω το όνομα να είναι λίγο πιο παραδοσιακά δοσμένο».