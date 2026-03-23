«Έχω βάλει άνθρωπο που θα κλείσει το Facebook μου μετά τον θάνατό μου»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τον ρόλο των social media στις ζωές όλων μας, έκαναν το πρωί της Δευτέρας ο Φώτης Σεργουλόπουλος κι η Τζένη Μελιτά, με αφορμή την τοποθέτηση της Αντιγόνης Κουλουκάκου ότι απαντάει στα σχόλια που της κάνουν στο Instagram.

Μεταξύ άλλων, οι παραουσιαστές της ΕΡΤ αναφέρθηκαν και στη δυνατότητα που προσφέρει το Facebook για τη διαχείριση ενός λογαριασμού μετά τον θάνατο του χρήστη, θίγοντας ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερους.

«Μιας φίλης μου της κλείσανε το Facebook. Έπαθε έναν πανικό και μετά είδε πόσο καλύτερη είναι η ζωή. Της ζήτησαν να τραβήξει βίντεο τον εαυτό της, selfie βίντεο, και να το στείλει. Και το τηλέφωνό της ζήτησαν».

Η Τζένη Μελιτά σχολίασε: «Όχι, να μην το κάνει καλέ, δεν πειράζει. Υπάρχουν κι άλλα social media. Αν διαγράψεις την εφαρμογή από το κινητό σου και δεν την έχεις, θα το ξεχάσεις. Αυτό δεν θα σε ξεχάσει. Δεν λέγαμε εδώ πέρα ότι εξετάζει περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός και μετά θάνατον του προσώπου;».

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος από τη μεριά του σχολίασε: «Εγώ έχω βάλει άνθρωπο που θα το κλείσει μετά τον θάνατό μου, ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον λογαριασμό, είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί τον λογαριασμό μου. Ναι, φοβήθηκα. Δε χρειάζεται να δώσεις κωδικούς, γίνεται ανάθεση. Δηλαδή άμα πάθω εγώ έναν αιφνίδιο θάνατο, σου λέει “ποιον θέλεις να βάλεις μετά θάνατον να το διαχειριστεί;”».

Στη συνέχεια, κάνοντας πλάκα, ζήτησαν από τους συνεργάτες τους να διαγράψουν τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social.