Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό

Οι ευχές και η τούρτα έκπληξη των συνεργατών του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Τα instastories του από τη σημερινή εκπομπή, ανήμερα των γενεθλίων του
Τα γενέθλιά του έχει σήμερα 5 Σεπτεμβρίου ο Φώτης Σεργουλόπουλος και οι συνεργάτες του στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον» του επιφύλασσαν μια έκπληξη στο πλατό. Δέχτηκε τις ευχές τους και του έφεραν μια εντυπωσιακή τούρτα!

Φώτης Σεργουλόπουλος για Κατερίνα Γιουλάκη: «Ήταν η θεία όλων μας»

«Tι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι ... δηλαδή τι άλλο να ζητήσει κανείς; Πρώτον έχεις γενέθλια! Χρόνια Πολλά, να σε φιλήσω» είπε κατά την έναρξη της εκπομπής η Τζένη Μελιτά. 

Μελιτά- Σεργουλόυπουλος στην εκπομπή Πρωίον σε είδον ανήμερα των γενεθλίων του παρουσιαστή/ instagram

Μελιτά- Σεργουλόυπουλος στην εκπομπή Πρωίον σε είδον ανήμερα των γενεθλίων του παρουσιαστή/ instagram

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε στο instagram μια ομαδική φωτογραφία από το πλατό, μετά το τέλος της εκπομπής, κι έγραψε στη λεζάντα: «Είστε άλλη μια οικογένεια. Εύχομαι να έχετε πάντα χαρές. Σας ευχαριστώ».

Η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έκανε πρεμιέρα για φέτος τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε να προβάλλεται τον Οκτώβριο του 2022 και φέτος θα διανύσει την 4η σεζόν της στον τηλεοπτικό αέρα. 

