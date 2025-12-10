Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Οι εικόνες από το μαιευτήριο και τη γέννηση του δεύτερου γιου της

Μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια της Εριέττας Κούρκουλου, καθώς ο μικρός της γιος, Λέων, γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια!

Η γνωστή influencer μοιράστηκε στο Instagram σπάνιες φωτογραφίες του μικρού, στιγμές που δεν είχαμε ξαναδεί, γεμάτες τρυφερότητα και παιδική αθωότητα.

Μαζί με τις φωτογραφίες, η Εριέττα έγραψε και ένα συγκινητικό κείμενο, εκφράζοντας την αγάπη της για τον Λέοντα και την ευγνωμοσύνη της για την οικογενειακή τους ζωή. Τα λόγια της αναδεικνύουν τη χαρά και τη συγκίνηση που νιώθει ως μαμά δύο παιδιών, με τον μικρό Λέοντα να έρχεται να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία μετά τον μεγαλύτερο γιο τους, Νίκο.

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε πριν από τον τοκετό, η Εριέττα εμφανίζεται με τη φουσκωμένη κοιλιά της, γεμάτη προσμονή και χαμόγελο, ενώ ο Βύρωνας Βασιλειάδης και ο Νίκος την πλαισιώνουν τρυφερά, περιμένοντας με λαχτάρα τον ερχομό του μικρού Λέοντα. Η οικογένεια πέρασε τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση με έντονα συναισθήματα, καθώς ο Λέων χρειάστηκε για λίγο νοσηλεία στη μονάδα νεογνών, κάτι που έκανε τις στιγμές ακόμα πιο φορτισμένες, αλλά και μοναδικές.

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

«Ένας χρόνος μαζί. Με το πιο λαμπερό, χαμογελαστό και γλυκό πλάσμα που έχω γνωρίσει.
Η σχέση μας ξεκίνησε με αιμορραγίες, δυο αποκολλήσεις, κλάμματα και μια δυνατή καρδούλα που συνέχισε να χτυπάει κάνοντάς μου την μεγαλύτερη και πιο ευχάριστη έκπληξη.
Συνεχίστηκε με έναν απρόσμενο τοκετό, 9 ημέρες στο μαιευτήριο και τις ωραιότερες γιορτές της ζωής μου με τρία αγόρια πια αγκαλιά.
Δεν τα πήγαμε και άσχημα…
Μπορεί να έχεις φάει ζάχαρη και αλάτι από 5 μηνών, να έβηχε ο αδερφός σου μέσα στο στόμα σου με όλων των ειδών τις ιώσεις από όταν ήσουν μόλις 2,5 κιλά, να σε έχω σύρει όπου μπορεί ένας μικρός άνθρωπος να συρθεί, όμως το χαμόγελο δεν έχει σβήσει λεπτό από τα χείλη σου.
Σε κάτι αϋπνίες και ξυπνήματα στις 3 το πρωί, με κοιτάς με τέτοιον ενθουσιασμό που δυσκολεύομαι να βρίσω ακόμα και από μέσα μου. Μετά από κάθε δύσκολη μέρα το ότι ξέρω ότι θα γυρίσω σπίτι και θα δω το πρόσωπό σου, σβήνει τα πάντα. Να θυμάσαι ότι η καλοσύνη σου είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερή σου δύναμη - και μην ακούσεις ποτέ όποιον προσπαθήσει να σε πείσει για το αντίθετο.
Να ζήσεις γλυκέ μου και να μην αφήσεις κανέναν να σου κλέψει αυτή την μοναδική λάμψη - το φως που έχει τόσο ανάγκη ο κόσμος μας που ολοένα γίνεται πιο μουντός.
Σε ευχαριστώ που μας επέλεξες ως γονείς σου και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε!» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήμερα, η Εριέττα και ο Βύρωνας απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους με τα δύο παιδιά τους, ζώντας την οικογενειακή ευτυχία σε κάθε στιγμή.

Η γιορτή των πρώτων γενεθλίων του Λέοντα αποτελεί την τέλεια αφορμή για να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους, γεμάτη αγάπη, παιχνίδι και αμέτρητα χαμόγελα.

Η ιστορία της οικογένειας ξεκίνησε με τον γάμο της Εριέττας και του Βύρωνα στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020. Δύο χρόνια μετά, ήρθε στον κόσμο ο Νίκος και δύο χρόνια αργότερα ο Λέων, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Οι στιγμές που μοιράζεται η Εριέττα στο Instagram δείχνουν όχι μόνο την αγάπη της για τα παιδιά της, αλλά και τη δυνατότητα να κρατήσει ζωντανή την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της οικογενειακής τους ζωής, κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει στο κοινό της.

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

 

