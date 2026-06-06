Ακαθάριστα Οικόπεδα 2026: Πότε λήγει η προθεσμία

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου 2026 για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Η υποχρέωση αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ενώ η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις.

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα;

Η φετινή προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου 2026 και αφορά τόσο τον καθαρισμό των οικοπέδων όσο και την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής δήλωσης. Το νέο πλαίσιο ενοποίησε τις διαδικασίες, δίνοντας στους υπόχρεους χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

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