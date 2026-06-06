Ακαθάριστα Οικόπεδα 2026: Πότε λήγει η προθεσμία

Ποια πρόστιμα απειλούν τους ιδιοκτήτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.06.26 , 23:53 Τα σενάρια για τον ανασχηματισμό - Ποια ονόματα «ακούγονται»
06.06.26 , 23:36 Αθώος ο μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου
06.06.26 , 23:26 Ακαθάριστα Οικόπεδα 2026: Πότε λήγει η προθεσμία
06.06.26 , 22:25 Εισαγγελέας για την παράνομη χωματερή της Ποτίδαιας μετά την αποκάλυψη Star
06.06.26 , 21:39 ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε δίπλα στην «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα - Εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελλου
06.06.26 , 21:04 Aquazzura x ELPIDA: H διεθνής συνεργασία αγάπης για τα παιδιά με καρκίνο
06.06.26 , 20:15 Καλαμάτα: Με ισχυρούς κωδικούς «ασφάλιζε» ο 41χρονος τα αρχεία του «κοριού»
06.06.26 , 20:05 BMW Brilliance:: Ορόσημο παραγωγής είναι το 7.000.000ό όχημα
06.06.26 , 19:46 «Μου φάγατε την ψυχή» – Ο απολαυστικός τελικός του LINGO
06.06.26 , 18:55 LINGO: «H ταχύτητα είναι νίκη και ο χρόνος χρήμα»
06.06.26 , 18:40 Kymco Agility S 125i: Τι νέο φέρνει -Τιμή
06.06.26 , 18:29 Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
06.06.26 , 17:37 Καλαμάτα: «Θόλωσα» είπε ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του
06.06.26 , 17:35 Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
06.06.26 , 17:05 Αποκαλύφθηκε κύκλωμα σε πολεοδομίες - «Εξυπηρετήσεις» και «φακελάκια»
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στο Instagram
Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό
Περήφανη μητέρα η Ελίνα Κωνσταντοπούλου - Ο γιος της αποφοίτησε από το ΕΚΠΑ
Η συγκίνηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της αποφοίτησε από το Δημοτικό
Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
«Ήταν σπάνια η αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα»
Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
Τζομπανάκη: Ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη με μία φωτογραφία από τον Σασμό
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
«Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα / Bίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου 2026 για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Η υποχρέωση αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ενώ η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις.

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα;

Η φετινή προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου 2026 και αφορά τόσο τον καθαρισμό των οικοπέδων όσο και την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής δήλωσης. Το νέο πλαίσιο ενοποίησε τις διαδικασίες, δίνοντας στους υπόχρεους χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top