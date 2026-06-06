Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μίλησε για πρώτη φορά πιο αναλυτικά για εκείνη τη ξεχωριστή ημέρα, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από τον γάμο τους, ο οποίος έγινε στις 16 Μαΐου στην Πλάκα, παρουσία μόλις 15 αγαπημένων προσώπων.

Η Αθηνά Οικονομάκου κλήθηκε να απαντήσει και στο αν η ημερομηνία του γάμου επιλέχθηκε στρατηγικά, καθώς συνέπεσε με τον τελικό της Eurovision, γεγονός που θα μπορούσε να αποσπάσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός πίσω από αυτό.

«Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, ήταν μια ημερομηνία που ταίριαζε πολύ, γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχα τα παιδιά, και έτσι έτυχε. Δεν είχα ιδέα για τη Eurovision, ούτε το έκανα οργανωμένα για να κρύψω κάτι. Παρακαλούσα να συμβεί αυτό, που τελικά συνέβη, να μη το μάθουν».

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά και την ανακούφισή της για το γεγονός ότι κατάφερε να προστατεύσει αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της, ζώντας τον γάμο ακριβώς όπως τον είχε ονειρευτεί: χωρίς πίεση, χωρίς κάμερες και χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς.

«Δεν το πιστεύω ότι όλο αυτό έμεινε τόσο κλειστά και ότι το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα και γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση, όπως το θέλαμε».

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε ότι, παρότι έχει βρεθεί σε αμέτρητους γάμους και έχει ζήσει ξανά την εμπειρία ως νύφη, αυτή ήταν η πρώτη φορά που κατάφερε να βιώσει πραγματικά το μυστήριο και τη βαθύτερη ουσία της τελετής.

«Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα και ένιωσα το μυστήριο του γάμου. Έχω παρεβρεθεί σε πολλούς γάμους, έχω ξαναπαντρευτεί. Και το λέω γιατί σαν νύφη έχεις πάντα αυτή την αγωνία και το στρες να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια, να περάσουν όλοι ωραία, και σαν καλεσμένος λίγο θα χαζολογήσεις, θα είσαι στο κινητό, θα δεις δυο φίλους…»

Όπως περιέγραψε, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική από όσα είχε ζήσει στο παρελθόν. Η παρουσία μόνο των πιο κοντινών ανθρώπων τους δημιούργησε ένα περιβάλλον απόλυτης συγκίνησης, όπου όλοι ήταν προσηλωμένοι στη στιγμή και στο συναίσθημα.

«Οπότε ήταν όλο με μια νεκρική σιγή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία».

Η ίδια εξήγησε ότι είχε ανάγκη να κρατήσει αυτή την τόσο προσωπική στιγμή αποκλειστικά για εκείνη και τον σύζυγό της, μακριά από την έκθεση που συχνά συνοδεύει τη δημόσια ζωή της.

«Χάρηκα που καταφέραμε και έμεινε στον κλειστό κύκλο που θέλαμε και έμεινε για εμάς. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη».

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν σκοπεύει να αφήσει χωρίς γιορτή τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όπως αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου, το καλοκαίρι θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι, όπου φίλοι και συγγενείς θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί τους αυτή τη νέα σελίδα στη ζωή τους.

«Το καλοκαίρι θα γίνει ένα πάρτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως τα καλύτερα ίσως έπονται για το νεόνυμφο ζευγάρι.