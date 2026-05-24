Αθηνά Οικονομάκου: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» στον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα

Το φρεσκοπαντρεμένο ζευγάρι βρίσκεται στην Ισπανία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε δημόσια την αγάπη της στον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, μέσω Instagram, λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στην Πλάκα, με ελάχιστους προσκεκλημένους και κουμπάρους στενούς φίλους.
  • Η Αθηνά βρίσκεται στη Λισαβόνα για το bachelorette πάρτι της με φίλες, όπως η Χριστίνα Κοντοβά και η Λένα Δροσάκη.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και εξελίχθηκε σε γάμο με κοινές αξίες και αγάπη για τα ταξίδια.
  • Η Αθηνά δήλωσε ότι ήθελαν να κρατήσουν τον γάμο τους ιδιωτικό και εξέφρασε την ευτυχία της για την τελετή.

Η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε δημόσια την αγάπη της στον Μπρούνο Τσερέλα λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους στην Αθήνα, ενώ η ίδια βρίσκεται στη Λισαβόνα για το μπατσελορέτ της με στενές φίλες της.

Ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε νέα ανάρτηση στο Instagram από παραλία της Ισπανίας κι η Αθηνά Οικονομάκου σχολίασε γράφοντας «Σε αγαπώ». Σε άλλη αναφορά της ανάρτησής του πρόσθεσε κόκκινες καρδούλες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Τσερέλα εμφανίζεται ημίγυμνος στην παραλία, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Από εδώ μέχρι εκεί… απολαύστε τον καλό καιρό».

Το bachelorette στη Λισαβόνα

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η ηθοποιός ταξίδεψε στη Λισαβόνα για το bachelorette πάρτι της. Μαζί της βρίσκονται στενές φίλες της, ανάμεσά τους η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, η Ευγενία Σαμαρά και η στιλίστρια Νικόλ Παναγιώτου.

Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»

Η παρέα επέλεξε την πορτογαλική πρωτεύουσα για χαλάρωση και διασκέδαση, σε μια περίοδο που η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα μοιράζονται συχνά στιγμές από την προσωπική τους ζωή μέσω των social media.

Ο γάμος στην Πλάκα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο θρησκευτικός γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα έγινε το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα.

Η ανάρτηση του Μπρούνο Τσερέλα

Η τελετή έγινε παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων και σε ιδιαίτερα κλειστό κύκλο. Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή φίλη με τον σύντροφό της. Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε νυφικό από δαντέλα και ο Μπρούνο Τσερέλα φόρεσε μπεζ κοστούμι.

Από τον μυστικό γάμο… κατευθείαν στο γυμναστήριο η Αθηνά Οικονομάκου

Οι πρώτες δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου

Μετά τον γάμο της, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στους δημοσιογράφους και κράτησε χαμηλούς τόνους. Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή, είπε χαρακτηριστικά «Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε… Να είστε καλά, καλή συνέχεια».

Σε δεύτερη τοποθέτησή της πρόσθεσε: «Πολύ χαρούμενη, όλα ήταν πολύ όμορφα».

Η γνωριμία κι η σχέση τους

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και πολύ γρήγορα διαπίστωσαν ότι μοιράζονται κοινές αξίες, αγάπη για τα ταξίδια και μεγάλη σημασία στην οικογένεια.

Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος

Από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους έγινε φανερό πως υπήρχε έντονη χημεία ανάμεσά τους, ενώ η σχέση τους εξελίχθηκε με τον χρόνο και έφτασε στον γάμο που έγινε με μυστικότητα στην Πλάκα.

