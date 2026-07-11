Το περιβόητο «ανώνυμο» mail που «ξεκλείδωσε» την έρευνα του ελληνικού FBI για τη φονική επίθεση στη Marfin, το 2010, φαίνεται να περιλαμβάνει και άλλα ονόματα πέραν των τριών που γνωρίζουμε. Αποκαλυπτικές πληροφορίες έχει ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Αλέξανδρος Γύγος.

Τουλάχιστον άλλα δύο ονόματα φέρεται να υπάρχουν μέσα σε αυτό το mail, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει επαρκή στοιχεία σε βάρος τους.

Marfin: 90 κάμερες είχαν καταγράψει τις κινήσεις τους

Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, τον Μάιο του 2010, οι Αρχές είχαν στην κατοχή τους υλικό από τουλάχιστον 90 κάμερες - από το Αρχαιολογικό Μουσείο έως και το κτίριο της Νομαρχίας στη Συγγρού.

Αναλύοντας πλέον με τα σύγχρονα μέσα το υλικό, μπόρεσαν να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την τοποθεσία και την αντίστοιχη χρονική στιγμή που κινούνταν τα μέλη της επίμαχης ομάδας, απαρτιζόμενη από τουλάχιστον 12 άτομα.

Marfin:H ομάδα των κουκουλοφόρων και οι ρόλοι τους

Αρχικά ήταν χωρισμένοι σε δύο υποομάδες. Συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από τη Marfin και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν, και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα, προξένησαν την πυρκαγιά στο εσωτερικό της τράπεζας, σπάζοντας το τζάμι της πόρτας και πετώντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο συλληφθέντες -όπως αποκάλυψε το STAR- είχαν ενεργό ρόλο στα τραγικά γεγονότα της Marfin με τον έναν να σπάει την τζαμαρία και τον άλλον να πετάει μολότοφ.

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