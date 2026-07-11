Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Σε μικρή απόσταση από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα το καταφύγιό τους

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Στον εισαγγελέα οισυλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
  • Οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες (29 και 24 ετών) και μια γυναίκα (26 ετών), με τον 29χρονο γνωστό στις Αρχές για αντιεξουσιαστική δράση.
  • Ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι του ως κρησφύγετο.
  • Η 26χρονη είχε προφυλακιστεί το 2022 για συμμετοχή σε αναρχική οργάνωση και συνελήφθη στα Χανιά μετά την επίθεση.
  • Στις 1 Ιουλίου σημειώθηκαν τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με έρευνες σε εξέλιξη για τους υπεύθυνους άλλων δύο επιθέσεων.

Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες καθώς υπάρχει κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από μια άλλη αναρχική ομάδα.

Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης (φωτογραφία Ευρωκίνηση)

Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

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Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

 

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