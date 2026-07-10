Τα προφίλ των τριών φερόμενων ως δράστες της επίθεσης στη Marfin / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Τέλος στην υπόθεση της Marfin επιχειρεί να βάλει η αστυνομία. Οι ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν δύο άντρες και αναζητούν ακόμα μια γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατηγορούνται ότι πυρπόλησαν την τράπεζα τον Μάιο του 2010, μέσα στο οποίο έσβησαν τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος.

Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με πολύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Εκτός από τη συνοδεία τους πάνοπλοι άντρες με κουκούλες full face, υπήρχαν και διμοιρίες των ΜΑΤ εκτός του χώρου των δικαστηρίων, αλλά και έξω από την πύλη.

Οι συλληφθέντες ήταν σε διαφορετικά αυτοκίνητα και μπήκαν στο κτίριο φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ήταν απόλυτα ψύχραιμοι. Μπορεί μεν να έχουν παραγραφεί τα αδικήματα για τις εκρήξεις από τις μολότοφ, αλλά αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κακούργημα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, με δεδομένο ότι στη Marfin υπήρξαν τρεις νεκροί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αρνούνται τις κατηγορίες και θα τα πουν όλα στον ανακριτή όταν θα απολογηθούν.

Marfin: Η έρευνα, το mail, οι δικογραφίες και ο ρόλος των συλληφθέντων

Η έρευνα των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο. Το μεγάλο έναυσμα, όμως, για να ανασυρθεί η πολύκροτη υπόθεση από το συρτάρι ήταν ένα ανώνυμο email που έφτασε στα γραφεία της υπηρεσίας, στο οποίο ο άγνωστος αποστολέας κατονόμαζε ευθέως τα τρία πρόσωπα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως κρίσιμη και οι αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν ξανά το υλικό. Όμως έκαναν κάτι πολύ σύνθετο: άρχισαν να αναζητούν τα πρόσωπα αυτά σε άλλες, εντελώς άσχετες δικογραφίες.

Μέσα από την εξονυχιστική σύγκριση φωτογραφιών και βίντεο, διαπίστωσαν με βεβαιότητα ότι τρία άτομα, που εμφανίζονταν σε άλλη υπόθεση, είχαν ακριβώς την ίδια αμφίεση, την ίδια σωματοδομή και τα ίδια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τους εμπρηστές της Marfin. Με αυτά τα νέα στοιχεία, η ανακρίτρια άναψε το πράσινο φως για τα εντάλματα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στο υλικό της δικογραφίας φαίνεται πλέον καθαρά ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες άνδρες είναι εκείνος που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια, ο ίδιος, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο που αναζητείται, πέταξε στο εσωτερικό τις μολότοφ.

Ο δεύτερος άνδρας και η γυναίκα δε βρίσκονταν μακριά. Ήταν ακριβώς δίπλα, ως ενεργά μέλη της ίδιας ομάδας νεαρών.

Marfin: Ποιοι είναι οι τρεις φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης

Μεγάλη αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί το πώς ζουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας από τους δύο άνδρες που φόρεσαν χειροπέδες είναι γόνος πλούσιας οικογένειας. Αντιθέτως, ο δεύτερος είναι εναερίτης στην ταράτσα του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η 46χρονη που διαφεύγει της σύλληψης ζει στην Αγγλία, είναι πλέον μητέρα δύο παιδιών και προσπαθεί να επιβιώσει κάνοντας «δουλειές του ποδαριού». Μάλιστα, υποστηρίζει πως βρίσκεται σε τέτοια οικονομική δυσχέρεια, ώστε δεν έχει καν τα χρήματα για να αγοράσει τα αεροπορικά εισιτήρια και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

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