Ιορδανίδης: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση του σήμερα με τον Πέτρο Φιλιππίδη

«Ήταν προσωπικοί οι λόγοι που αποστασιοποιηθήκαμε»

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Δείτε την πρόσφατη συνέντευξη της Θάλειας Ματίκα στον Κωνσταντίνο Μπουγά και το star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε για την κρίση της ελληνικής τηλεόρασης, τονίζοντας την επιρροή του διαδικτύου.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αποκαλύπτοντας ότι έχουν διακόψει τις επαφές τους πριν τις καταγγελίες.
  • Ο Ιορδανίδης δήλωσε ότι τα παιδιά του δεν παρακολουθούν τηλεόραση, προτιμώντας το διαδίκτυο.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη Θάλεια Ματίκα, με την οποία έχει στενή σχέση και κοινή πορεία.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Ιορδανίδης. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική τηλεόραση, ενώ μίλησε και για τη σχέση του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον οποίο στο παρελθόν τους συνέδεε στενή φιλία.

Παράλληλα, η συζήτηση πέρασε και στη Θάλεια Ματίκα, τη γυναίκα με την οποία μοιράζεται εδώ και χρόνια τη ζωή και την οικογένειά του, φωτίζοντας πιο προσωπικές πλευρές της κοινής τους πορείας.

«Η τηλεόραση περνάει -δεν νομίζω ότι ανακαλύπτω την Αμερική αυτή τη στιγμή – σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίση. Και η κρίση έρχεται ξεκάθαρα, γιατί έχει έρθει ένα αντίπαλο δέος, το οποίο βρυχάται έντονα και ακούει στο όνομα διαδίκτυο. Αυτό που λέμε, συμβατική τηλεόραση, έτσι; Γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες που είναι μία άλλη κατάσταση, οι οποίες πλατφόρμες, από ό,τι έχουμε κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων, κάτι έχει πάρει το αυτί μας, μπορεί να έρθουν και στην Ελλάδα με έναν τρόπο. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο.

Η συμβατική τηλεόραση πάντως αλλάζει μορφή σίγουρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι θέμα ταχύτητας. Είναι θέμα θεματολογιών, αν θες. Τα περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή της διαφήμισης, πηγαίνουν στο διαδίκτυο. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει τούμπα το πράγμα. Οι διαφημιστικές απευθύνονται πρώτα στο διαδίκτυο… Η νεότερη γενιά έχει συνηθίσει. Εμένα τα παιδιά μου δεν βλέπουν τηλεόραση. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Τους φαίνεται περιττή η κίνηση. Ενώ η άλλη κίνηση είναι μέσα τους, στο αίμα τους. Τι να κάνουμε τώρα;  Αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε παιδιά» τόνισε ο Τάσος Ιορδανίδης στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού.

Πίσω στον χρόνο το 2011 ο Πέτρος Φιλλιπίδης ήταν κουμπάρος στον γάμο του Τάσου Ιορδανίδη με τη Θάλεια Ματίκα. Σημερα ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο ηθοποιός, δεν έχουν καμία σχέση.

ιορδανιδης

Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε πως είχαν διακόψει τις επαφές τους πολύ πριν δουν οι καταγγελίες το φως της δημοσιότητας: «Είχαμε σταματήσει να έχουμε επαφές πριν συμβούν τα γεγονότα (τις καταγγελίες). Από πριν. Ούτε εγώ το περίμενα όλο αυτό που ακούστηκε. Ούτε εγώ το περίμενα. Για καθαρά άλλους λόγους τέλος πάντων, εμείς αποστασιοποιηθήκαμε με τον Πέτρο. Ήταν προσωπικοί οι λόγοι. Ξέρεις, δεν ταιριάζουν τα χνότα όλων των ανθρώπων».

Για τη Θάλεια Ματίκα είπε:  «Παλαιότερα με ηρεμούσε η Θάλεια Ματίκα στο κομμάτι της δουλειάς. Τώρα νομίζω ότι έχουμε έρθει, το καρδιογράφημα εφάπτεται πλήρως. Είμαστε στο ίδιο μήκος. Η Θάλεια δεν έδινε καμία βαρύτητα όταν έκανε την τεράστια επιτυχία (στη σειρά του Παπακαλιάτη). Ευγνώμων ήταν για όλα αυτά που της συνέβαιναν, αλλά δεν έδινε στη διαπροσωπική μας σχέση και στην προσωπική μας ζωή, δεν έδινε καμία βαρύτητα πάνω σε αυτό».

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ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
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ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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