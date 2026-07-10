Η Nova διευρύνει φέτος τη στρατηγική της παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και της 7ης Τέχνης, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης κινηματογραφικών θεσμών σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα από συνεργασίες με σημαντικά Φεστιβάλ, η εταιρεία επενδύει στη διάδοση της κινηματογραφικής δημιουργίας, στην ενίσχυση της πολιτιστικής αποκέντρωσης και στην προσβασιμότητα του πολιτιστικού περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση απέναντι στην τέχνη.

Η φετινή παρουσία της Nova εκτείνεται από διεθνή Φεστιβάλ, που πραγματοποιούνται σε νησιά του Αιγαίου, έως κορυφαίους κινηματογραφικούς θεσμούς με διεθνή αναγνώριση, αναδεικνύοντας μια στρατηγική που υπερβαίνει την παραδοσιακή χορηγία και στοχεύει στη συνολική ενίσχυση του κινηματογραφικού τοπίου της χώρας. Από το Anafi International Film Festival στην Ανάφη και το Aegean Film Festival στην Πάτμο έως το KinoFest - Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα και τις Νύχτες Πρεμιέρας το φθινόπωρο στην Αθήνα, η Nova στηρίζει έμπρακτα σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό δίκτυο συνεργασιών, που προάγουν την προσβασιμότητα στον κόσμο της μεγάλης οθόνης.

«Η στήριξη του κινηματογράφου αποτελεί διαχρονική επιλογή για τη Nova. Μέσα από τις 150 συμπαραγωγές μας, η Nova βρίσκεται σταθερά τα τελευταία 26 χρόνια στο πλευρό καταξιωμένων και νέων δημιουργών, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή μυθοπλασίας. Φέτος διευρύνει το αποτύπωμά της συμμετέχοντας σαν χορηγός επικοινωνίας αλλά και προσβασιμότητας σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα», δήλωσε η Διευθύντρια Προγράμματος Αγάπη Κεφαλογιάννη.

«Μέσα από τις συνεργασίες μας με σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς σε όλη την Ελλάδα, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στην πολιτιστική εξωστρέφεια και στη διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικό κινηματογραφικό περιεχόμενο», τόνισε η CEO της Nova Media Κική Σιλβεστριάδου.

Στήριξη της κινηματογραφικής δημιουργίας

Η Nova συμμετέχει ως Χορηγός Επικοινωνίας στο Anafi International Film Festival, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα την 4η διοργάνωσή του, αναδεικνύοντας την Ανάφη σε σημείο συνάντησης δημιουργών και φίλων του σύγχρονου κινηματογράφου μικρού μήκους, μέσα από προβολές, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις.

Η παρουσία της Nova φέτος το καλοκαίρι συνεχίζεται στο Aegean Film Festival που λαμβάνει χώρα στην Πάτμο 16-24 Ιουλίου και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας, συμπληρώνοντας δεκαπέντε χρόνια πορείας, με ένα επετειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Καθώς και στο pt-shorts: Potidania Film Festival στην Ποτιδάνεια Φωκίδας στις 25 &26 Ιουλίου, μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων που φιλοδοξεί να αναδείξει την περιοχή σε σημείο αναφοράς για τις ταινίες μικρού μήκους και τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Ξεχωριστή χορηγία στο φετινό πρόγραμμα αυτή του χορηγού προσβασιμότητας στο KinoFest-Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου που θα λάβει χώρα 23-27 Σεπτεμβρίου στην ιστορική Achaia Clauss στην Πάτρα, το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στον γερμανόφωνο κινηματογράφο και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Δυτικής Ελλάδας.

Ως Χορηγός Προσβασιμότητας, η Nova θα προσφέρει περιγραφικούς υπότιτλους για άτομα με αναπηρία σε επιλεγμένες προβολές, συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση όλων των θεατών στην κινηματογραφική εμπειρία και αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης στον πολιτισμό.

Διαχρονικές συνεργασίες

Παράλληλα, η Nova συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με δύο από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι Μεγάλος Χορηγός του Athens International Film Festival – Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ προγραμματίζει να συνεχίσει και τη δεκαετή συνεργασία της με το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, ως Χορηγός Επικοινωνίας και Χορηγός του Βραβείου Κριτικής Επιτροπής.

Με ένα πρόγραμμα συνεργασιών που εκτείνεται από την περιφέρεια έως τους σημαντικότερους διεθνείς κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας, η Nova επιβεβαιώνει τη διαχρονική της στήριξη στον σύγχρονο κινηματογράφο, επενδύοντας τόσο στην ανάδειξη της δημιουργίας όσο και στην ενίσχυση της πολιτιστικής εμπειρίας για όλους.

Μέσα από τα κανάλια Novacinema, τα ψηφιακά της μέσα και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η Nova συμβάλλει στην προβολή των φεστιβάλ και στην ενίσχυση της απήχησής τους στο κοινό.