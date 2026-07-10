Ευαγγελία Μουμούρη για Ριφιφί: «Ήμασταν όντως κάτω από τη γη»

Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για συμμετοχή της στη σειρά «Ριφιφί», τις δύσκολες συνθήκες των γυρισμάτων σε υπόγειες τοποθεσίες, αλλά και τη συνέχεια της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο θέατρο.

Η ηθοποιός, που είχε βρεθεί και στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, επέστρεψε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν και μίλησε τόσο για την επαγγελματική της καθημερινότητα όσο και για τα νέα της σχέδια.

«Πριν από κάποιες εβδομάδες τελείωσα τα γυρίσματα στην “Ηλέκτρα”, εδώ στην ΕΡΤ και ακόμα συναντιόμαστε και όσο μιλάμε γι’ αυτήν, υπάρχει. Και λέω τώρα, θα ξεκουραστώ. Από τότε που τελείωσαν τα γυρίσματα δουλεύω 18 ώρες την ημέρα. Έλεγα, ναι, θα το κάνω κι αυτό, θα το κάνω κι αυτό. Κοίταξε, εγώ έκανα τα σεμινάρια υποκριτικής. Ο Άγγελος Μπούρας μου είπε να κάνω και τη θερινή ακαδημία του Θεάτρου Τέχνης, κάθε Κυριακή κάνουμε εκεί μαθήματα. Οπότε ξυπνάω και για εκεί.», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει θεατρική δουλειά με τον Σωτήρη Τσαφούλια για τον χειμώνα.

Ευαγγελία Μουμούρη- Σωτήρης Τσαφούλιας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Θα ανεβάσουμε το “Μια κανονική μέρα”. Η Ράνια η Σχίζα έπαιξε πρώτη φορά το κείμενο της Κατερίνας Γιαννάκου. Ο κάθε άνθρωπος που παίζει έναν μονόλογο, κουβαλάει πάρα πολλά κομμάτια του εαυτού του. Εγώ λοιπόν, διαβάζοντας μία αυτή την ιστορία, που έχει να κάνει με την απώλεια του ενός ανθρώπου δικού του και πώς μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορώ να μη βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ξεκινάμε στις 11 Οκτωβρίου», αποκάλυψε.

Μιλώντας για την ανταπόκριση που έλαβε για την ερμηνεία της στο «Ριφιφί», η ηθοποιός επέμεινε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν ατομική υπόθεση.

«Ευχαριστώ πολύ. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί. Θέλω όμως να δώσω και να κάνω μια ειδική μνεία στο κομμάτι που δε μου αναλογεί. Εννοώ, στην παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στους συναδέλφους. Δεν ήμουν μόνη μου», τόνισε.

«Ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σάκαλη έγραψαν ένα κείμενο που δεν μπορούσες να πεις: "Να πω αυτό αντί για αυτό; Ή να βάλω ή να βγάλω ένα και". Σας ορκίζομαι ότι τα κείμενα τα βλέπω ιερά και παλεύω να τα κάνω ακόμα πιο ιερά. Αυτό από μόνο του ήταν έτοιμο», επισήμανε.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της συνέντευξης αφορούσε τις τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν σκηνές της σειράς.

«Ήμασταν όντως κάτω από τη γη. Βρεθήκαμε στη Νίκαια, βρεθήκαμε κάτω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, που ήτανε κανονικά το ρέμα του του Ιλισσού είναι εκεί. Μετά πήγαμε κάπου, που ήταν ένα μια κανονική στοά, όπου πηγαίναμε χιλιόμετρα για να μπούμε μέσα. Και εμείς στο τέλος πηγαίναμε μπουσουλώντας, για μέρες. Μόνο ο Δήμος Γιγαντάκης ήταν όρθιος επειδή είναι νάνος. Εμείς πηγαίναμε μπουσουλώντας, σκυφτά, για μέρες. Ήταν πολύ ωραία και γελάσαμε και κλάψαμε», αποκάλυψε.

Ευαγγελία Μουμούρη, Δεκέμβριος 2025/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Το θέμα, πέρα από το Ριφιφί, είναι ότι έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία. Τι να κάνεις… και μόνο τα λόγια να πεις για την ιστορία μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της. Τι να πεις; Είμαι ευτυχισμένη που έκανα αυτή τη δουλειά. Με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έστελναν μηνύματα άνθρωποι που δε με ήξεραν, συνάδελφοι από τη δουλειά. Είπα ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη. Άνθρωπος που δεν είναι φίλος μου, γνωστός μου καν... Ήμουν για δυο μήνες συγκινημένη. Σκέφτηκα τι αγάπη παίρνω από τους ανθρώπους της δουλειάς που μας ενώνει η δουλειά και τίποτα άλλο», κατέληξε.

