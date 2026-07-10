BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας

Εντυπωσίασε και στους τέσσερις νέους τομείς αξιολόγησης του νέου Euro NCAP

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Αυτοκινητο
BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
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Η BMW iX3 απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων στις πιο πρόσφατες δοκιμές ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού αξιολόγησης Euro NCAP. Το μοντέλο συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν βάσει των πλήρως αναθεωρημένων πρωτοκόλλων δοκιμών που τέθηκαν σε ισχύ το 2026. Η νέα διαδικασία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και θέτει σημαντικά αυστηρότερες απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Στις πρόσφατες δοκιμές του Euro NCAP, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse εντυπωσίασε και στους τέσσερις νέους τομείς αξιολόγησης – «Ασφαλής Οδήγηση», «Αποφυγή Σύγκρουσης», «Προστασία κατά τη Σύγκρουση» και «Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση» – υπερβαίνοντας με σημαντική διαφορά τη βαθμολογία που απαιτείται για μία πεντάστερη κατάταξη.

BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας

Η κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων που απέσπασε η BMW iX3 βασίζεται στη συνολική φιλοσοφία της μάρκας για την ασφάλεια. Η φιλοσοφία αυτή συνδυάζει την προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης με τα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, και με λειτουργίες που διευκολύνουν τον απεγκλωβισμό τους μετά από ατύχημα. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με το νέο, αυστηρότερο σύστημα αξιολόγησης του Euro NCAP. Στο προηγούμενο σύστημα, η βαθμολογία βασιζόταν στην προστασία των επιβατών (ενηλίκων και παιδιών), των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και στα συστήματα υποβοήθησης του οχήματος. Η νέα διαδικασία καλύπτει πλέον ολόκληρο το φάσμα ενός συμβάντος και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε καθημερινά σενάρια οδήγησης.

 

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