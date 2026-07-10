To SFN Loutraki Animation Festival επιστρέφει δυναμικά για την ένατη διοργάνωσή του, μετατρέποντας το Λουτράκι στο απόλυτο σημείο συνάντησης της παγκόσμιας τέχνης των κινουμένων σχεδίων.

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος «Ηλέκτρα» ανοίγει τις πόρτες του για να μας ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μέσα σε μία μόνο βραδιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εξαιρετικά πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα από 25 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους, που εκπροσωπούν 17 διαφορετικές χώρες. Από τη Γαλλία και τη Νότια Κορέα μέχρι το Ιράν και την Ελλάδα, οι κορυφαίες σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου animation ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη.

Γίνε εσύ ο κριτής! Στο τέλος των προβολών, οι θεατές ψηφίζουν και αναδεικνύουν την ταινία που θα κερδίσει το μεγάλο Βραβείο Κοινού.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

• Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026

• Τοποθεσία: Θερινός Κινηματογράφος «Ηλέκτρα», Λουτράκι

• Ώρα Έναρξης: 21:15

• Είσοδος: Ελεύθερη

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'

• The Green Lady (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Siavash In The Mirror And The Fire (Ολλανδία)

• Service Bus (Δανία)

• Me and You and Smoke (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Paper Worlds: The Journey (Τουρκία)

• Wisdom Tooth (Γαλλία)

• Kargoosh (Deaf Ear) (Ιράν)

• Cows (Γαλλία)

• Once Upon a Time There Was a Mountain (Ρωσία)

• Trace (Νότια Κορέα)

• The Runaway Horses (Αυστραλία)

ΜΕΡΟΣ Β'

• Saigon 1968 (Γαλλία)

• Inside The Square (Ουζμπεκιστάν)

• Shy (Γαλλία)

• Jersey (Ισπανία)

• Because, I Am a Girl (Κιργιστάν)

• Tenebras (Δομινικανή Δημοκρατία)

• Holy Shit (Ελλάδα)

• The Dog (Ιράν)

• Traveler Of The Horizon (Ιράν)

• Madeleine (Μαλαισία)

• Hell (ΗΠΑ)

• The Factory (Γαλλία)

• The Way You Look Tonight (Γερμανία)

• L'Ombre Du Kivu (Γαλλία)

Διοργάνωση: Festivart Με την Υποστήριξη: Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων