«Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν είσοδο

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουλίου

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Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων
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Άλλη μία δυναμική εβδομάδα, από 6 έως 12 Ιουλίου 2026, διανύει το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων, με μια σειρά εκδηλώσεων που φέρνουν τον πολιτισμό στον δημόσιο χώρο και  στις γειτονιές της πόλης. Με ελεύθερη είσοδο για όλους και δράσεις που έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ο Δήμος Αθηναίων μεταμορφώνει, έως τις 20 Ιουλίου 2026, 50 σημεία στις 7 Δημοτικές Κοινότητες σε μια καλοκαιρινή ανοιχτή σκηνή, έναν κοινό χώρο συνάντησης, έμπνευσης και συμμετοχής καλλιτεχνών, κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας.

romanos

Μουσικές παραστάσεις, θέατρο, stand - up comedy και οικογενειακές δράσεις υπόσχονται μια εβδομάδα γεμάτη ενέργεια και μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εβδομάδας 06 - 12.07:

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026

sourloulou

21:00 | Πλατεία Θυμαράκια
Η Σουρλουλού στην Αθήνα
Η Σουρλουλού στήνει ένα εκρηκτικό post πανηγυρτζίδικο γλέντι, μετατρέποντας έναν παλιό χαρακτηρισμό σε σύμβολο ελευθερίας και οδηγώντας το κοινό σε μουσικό ταξίδι από Θράκη και Μακεδονία έως Μικρά Ασία, Βαλκάνια και Αιγαίο.

Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 

burger

20:00 | Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη
Πάρτι Φαμίλια με τους Burger Project
Μια μουσικο διαδραστική συναυλία για όλη την οικογένεια, όπου οι Burger Project στήνουν ένα χορευτικό πάρτι με επιτυχίες, νέα τραγούδια, χιούμορ, αυτοσχεδιασμό και διαδραστικά παιχνίδια, σε ένα ενεργητικό και παιχνιδιάρικο μουσικό ταξίδι.

21:00 | Πλατεία Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής
Μελωδίες που ενώνουν το χθες με το σήμερα με τον Ρωμανό Κολυτό!
Ένα μουσικό ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες. Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και γνωστές επιτυχίες, συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας. 

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

taxidevontas

20:00 | Γήπεδο Μπάσκετ Λ. Ριανκούρ και Γερουλάνου, Πλατεία Σοφία Βέμπο, Αμπελόκηποι
Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα
Διαδραστική θεατρική παράσταση για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.
Μέσα από περιπέτειες και έντονη δράση, τα παιδιά -  ταξιδιώτες ανακαλύπτουν και βιώνουν σημαντικές δραστηριότητες της Αρχαίας Αθήνας και των κατοίκων της. 
Παιδαγωγική επιμέλεια - σχεδιασμός: Δρ. Ανδρομάχη Μοντζολή

antigones

21:00 - 21:30, 22:00 - 22:30 | Προαύλιος χώρος Κέντρου Τεχνών (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας)
Οι Αντιγόνες
Θέατρο χαρτιού, θέατρο σκιών και τραγούδι για παιδιά 8+ και ενήλικες, σε μια πολυγλωσσική παράσταση (γαλλικά–περσικά–ελληνικά) που, με αφετηρία τον μύθο της Αντιγόνης, συνδυάζει προσωπική αφήγηση, πολιτική δύναμη και οπτική γραφή μέσα σε ένα σκηνικό δύο βαλιτσών που μεταμορφώνονται σε μικροσκοπικό θέατρο. Ένα έργο της Samaneh Latifi και του Yiorgos Karakantzas, με μαριονέτες και θέατρο σκιών της Kinga Kelemen και μουσική του Ali Hout.

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

omorfes

21:00 | Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων 
Όμορφες σκέψεις 
Η νέα stand - up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα είναι ταυτόχρονα η πιο ώριμη και η πιο ανώριμη δουλειά της, όπως δηλώνει η ίδια. Οι σκέψεις που ξετυλίγει στη σκηνή —όσο υποκειμενικές κι αν είναι - αποτελούν για εκείνη έναν όμορφο τρόπο να επιβιώνει μέσα στην άχαρη καθημερινότητα.

vanilla swing

21:00 | Πλατεία Αγίου Δημητρίου, Πανόρμου
Συναυλία με το συγκρότημα Vanila Swing Trio
Οι Vanila Swing, ένα εκρηκτικό τρίο, υπόσχονται ένα δυναμικό live με δικά τους τραγούδια και διασκευές σε rock ’n’ roll ύφος, αναμειγνύοντας swing, blues και rockabilly σε μια vintage αλλά φρέσκια μουσική εμπειρία που ξεσηκώνει το κοινό.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

rebetiko

21:00 | Γήπεδο Μπάσκετ Ελληνορώσων (Βλάχου και Εφταλιώτη)
Κυρίες του ρεμπέτικου
Συναυλία με τη Μπέττυ Χαρλαύτη και τη Φωτεινή Βελεσιώτου
Οι δύο ερμηνεύτριες ζωντανεύουν αγαπημένα ρεμπέτικα, την «ελληνική τζαζ» που γεφυρώνει Δύση και Ανατολή, τιμώντας τις θρυλικές φωνές που ταξίδεψαν το είδος ως σήμερα.

stand up

21:00 | Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου)
Stand - up Comedy στις γειτονιές της Αθήνας
Η stand up κωμωδία βγαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, με τον Παναγιώτη Κούδα σε μια καλοκαιρινή παράσταση γεμάτη έξυπνα, κρύα και ανατρεπτικά αστεία, ένα ραντεβού γέλιου στις πλατείες της πόλης.
Συμμετέχουν: Τάσος Αντωνίου, Μάριος Δημητρόπουλος, Μαίρη Λογοθέτη, Κώστας Κρύος

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026

patisia

21:00 | Πάρκο Δρακόπουλου 
Πατήσια: Δύο φωνές για τη Μαρία
Δύο γυναικείες φωνές,  της Βάλιας Τσιριγώτη και της Sophie Lies, υφαίνουν επί σκηνής ένα ζωντανό, αποχαιρετιστήριο γράμμα για την τελευταία νύχτα της Μαρίας Πολυδούρη, συνομιλώντας με αρχειακό υλικό και μελοποιημένα ποιήματά της από τους μουσικούς Πάνο Μανουηλίδη και Αλμπένα Κούτοβα.

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21:00 | Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης, Κεραμεικός
Angelika Dusk Live - Ένα Ταξίδι στον Κόσμο των 80s
Η Angelika Dusk, μαζί με την εκρηκτική μπάντα της, παρουσιάζει νέα τραγούδια και 80s διασκευές σε ένα sing   along live γεμάτο χαρά, ενέργεια και χορό.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

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20:00 | Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδή
1000 λόγοι για να τσακωθείς
Μια διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα Τικ Τακ Ντο, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν, μέσα από παιχνίδι, ιστορία και τραγούδι,  την αξία όλων των συναισθημάτων και μαθαίνουν να μιλούν για τον θυμό με τρόπο δημιουργικό και απελευθερωτικό. 
Σκηνοθεσία: Αργυρώ Ταμβάκου & Ντομουχτσής Κωνσταντίνος
Παίζουν: Αμαλία Μπελιά, Γιώργος Βραχνός, Γιάννης Σίμος
*Στην παράσταση παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας.

idra kayne

20:30 | Πλατεία Αγίων Ασωμάτων, Θησείο
IDRA KAYNE: Το κορίτσι απ’ την Κυψέλη
Η Ίντρα Κέιν, με τη διαστημική μπάντα της, παρουσιάζει ένα εκρηκτικό live με τραγούδια από τη δισκογραφία της και αγαπημένες διασκευές από τον Λοΐζο και την Ευρυδίκη μέχρι τη Beyoncé, την Dua Lipa και τον Dr. Dre, σε μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, χιούμορ και χορό.

*Είσοδος ελεύθερη.
**Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.
 

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