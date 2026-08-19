Μια ερμηνεύτρια που υπηρετεί με αφοσίωση, συνέπεια και σεβασμό το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, ανοίγει την καρδιά της σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση. Μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον γεμάτο νότες και έχοντας τη μουσική ως αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της από τα πρώτα της βήματα, μας ταξιδεύει στις πρώτες αναμνήσεις της, τις σπουδές της και τις φωνές των μεγάλων κυριών του ελληνικού πενταγράμμου που τη διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη σπουδαία συναυλία-αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων (το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου), η Μαριάννα Παπαμακαρίου περιγράφει τη συγκίνηση και την ευθύνη του να μοιράζεται τη σκηνή με εμβληματικούς καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Νταλάρας. Παράλληλα, μοιράζεται τις σκέψεις της για τη σχέση της νεολαίας με το καλό λαϊκό τραγούδι, την ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεων, αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου, πολυσυλλεκτικού άλμπουμ.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου έχει μια σημαντική πορεία στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι

Πότε συνειδητοποίησες ότι το τραγούδι δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου;

Δε θα μπορούσε ποτέ να είναι χόμπι για εμένα το τραγούδι. Η ζωή μου γραφόταν πάντα με νότες! Με μουσική γαλουχήθηκα, καθότι και η μαμά μου ήταν τραγουδίστρια. Ξεκίνησα από επτά ετών ωδείο με κλασικό πιάνο και σολφέζ και μετέπειτα σπούδασα μουσική και τραγούδι (κλασικό και ποπ). Ήταν λοιπόν θεμελιώδες στοιχείο στην παιδεία μου και στο μεγάλωμά μου. Αυτό και μόνο έκανα πάντα.

Ποιες ήταν οι πρώτες σου μουσικές καταβολές, ποιες φωνές σε διαμόρφωσαν ως καλλιτέχνιδα;

Εκτός από τη μητέρα μου, που ήταν η πρώτη φωνή που αγάπησα και θαύμασα, μεγαλώνοντας υπήρξαν κάποιες φωνές -τεράστιες φωνές- που με σημάδεψαν, όπως η Βιτάλη, η Αλεξίου, η Μαρινέλλα, η Βάνου, η Γλυκερία και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Με διαφορετικό τρόπο η καθεμία επηρέασε τη δική μου μουσική διαδρομή. Από αυτές τις μεγάλες ερμηνεύτριες κρατάω κυρίως την ανάγκη να υπηρετώ το τραγούδι με σεβασμό και συναίσθημα.

Θυμάσαι την πρώτη φορά που ανέβηκες στο πάλκο; Ποια ήταν τα συναισθήματά σου;

Ένιωσα έντονο ενθουσιασμό που μοιράζομαι τη μουσική μου με το κοινό, όπως και ευφορία στο τέλος, ειδικά με τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου στο χειροκρότημα και τη συμμετοχή του. Σαφέστατα υπάρχει ένα γλυκό άγχος αποδοχής, αλλά μετά το πρώτο τραγούδι όλα βαίνουν καλώς.

Υπηρετείς με μεγάλη συνέπεια το λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι. Τι σε τραβάει περισσότερο σε αυτά τα είδη;

Όλα αυτά τα τραγούδια που μιλούν απλά και άμεσα έχουν μέσα τους ιστορία, μνήμες, μηνύματα, καημούς, απώλειες και φυσικά αγάπη. Με αφορούν όταν τα τραγουδώ! Νιώθω ότι επικοινωνώ με κάτι πολύ βαθύτερο, που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Πιστεύεις ότι το καλό λαϊκό τραγούδι έχει την ανταπόκριση που του αρμόζει στη νεολαία;

Πιστεύω πως ναι! Οι νέοι μπορεί να ακούνε πολλά είδη μουσικής, όμως όταν ένα τραγούδι έχει δυνατή μελωδία και στίχο που τους αγγίζει, μπορούν να το αγαπήσουν ανεξάρτητα από την εποχή που γράφτηκε.

Δείτε το κλιπ για την πρόσφατη επιτυχία της Μαριάννας Παπαμακαρίου, Δικαιώματα

Πώς επιλέγεις τα τραγούδια που εντάσσεις στο πρόγραμμά σου στις ζωντανές εμφανίσεις;

Σε συνεννόηση πάντα με τον μαέστρο μου, προσπαθούμε να συνδυάζουμε αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, χωρίς όμως να χάνεται η ταυτότητα και το ύφος μου. Κάνουμε αρκετές εναλλαγές για να δημιουργείται μια όμορφη ατμόσφαιρα και να κρατάμε τον κόσμο συμμετοχικό.

Έχεις μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικούς καλλιτέχνες και μουσικούς. Τι κρατάς ως μάθημα ζωής από αυτές τις συνεργασίες;

Κάθε συνεργασία είναι ένα διαφορετικό μάθημα για εμένα. Έχω μάθει ότι όσο σημαντικό κι αν είναι το ταλέντο, αυτό που τελικά μετράει και μένει είναι η συνέπεια και η διάθεση να μάθεις να μοιράζεσαι τη σκηνή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σε κάθε συνεργασία, κάθε στιγμή, πρέπει να ακούμε περισσότερο και να δίνουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό.

Θα συμμετάσχεις στο Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά ο Απόστολος Καλδάρας;

Μέσα από τη μουσική του νιώθω ότι μπαίνω κι εγώ σε μια εποχή που, ακόμα κι αν πέρασε, παραμένει ζωντανή. Τα τραγούδια του κουβαλούν μια ολόκληρη Ελλάδα μέσα από τις μελωδίες τους. Ανυπομονώ για τις 5 Σεπτεμβρίου, προσκαλώ όλο τον κόσμο, αξίζει!!!

Πώς ένιωσες όταν σου έγινε η πρόταση να συμμετάσχεις σε αυτό το αφιέρωμα για έναν από τους θεμελιωτές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού;

Ένιωσα τιμή, χαρά και ευθύνη. Πρέπει και θέλω να τα πάω καλά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ευγνωμονώ τη μουσική του.

Ποιο ήταν το πρώτο του τραγούδι που θυμάσαι να τραγουδάς ή που σε αγγίζει περισσότερο;

Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά κι απ' τα πολλά στα λίγα. Πιστεύω πως είναι ένα τραγούδι που αγγίζει πολλούς ανθρώπους ακριβώς επειδή μιλάει για όλα αυτά που νιώθουμε, είτε είμαστε ψηλά είτε είμαστε χαμηλά.

Θα μοιραστείς τη σκηνή με σημαντικούς ερμηνευτές και τη Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας». Πώς είναι η χημεία σας στις πρόβες; Τι κερδίζεις από αυτή τη μουσική συνύπαρξη;

Κερδίζω την αυθεντικότητα. Μαθαίνω κι εγώ τραγουδώντας αυτά τα μεγάλα τραγούδια, ποια είμαι μουσικά και όχι μόνο. Ξέρω βαθιά μέσα μου ότι αυτή η συνύπαρξη θα με συντροφεύει πάντα στη ζωή μου.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με διάφορα είδη μουσικής

Ο Γιώργος Νταλάρας έχει συνδεθεί στενά με το έργο του Καλδάρα. Πώς είναι να συνεργάζεσαι και να μοιράζεσαι τη σκηνή μαζί του;

Ανυπομονώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη συνεργασία-συνύπαρξη. Ήταν πάντοτε όνειρο ζωής για εμένα να γνωρίσω και να τραγουδήσω με τον κύριο Γιώργο Νταλάρα.

Μαριάννα, τι να περιμένουμε από εσένα το επόμενο διάστημα;

Σίγουρα θα συνεχίσω να δουλεύω πάνω στη μουσική μου. Ετοιμάζω καινούργια τραγούδια που θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με διάφορα είδη μουσικής. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το ταξίδι για μένα. Θέλω πολύ να μοιράζομαι τις στιγμές μου με όλους όσοι με ακολουθούν. Θα συνεχίσω με ειλικρίνεια και πάθος, όπως πάντα!!!

Τη Μαριάννα Παπαμακαρίου θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε στη συναυλία-αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, «Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω...», στο θέατρο Βράχων στις 5 Σεπτεμβρίου με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας.

Εκτός από τη Μαριάννα, στη συναυλία τραγουδούν, κάποιοι από τους πιο αξιόλογους λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς όπως: η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου και η Βιολέτα Ίκαρη, με την τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα.

Μουσική Διεύθυνση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κώστας Καλδάρας

Επιμέλεια Παραγωγής: Παν. Μουζάκης – Άγγελος Γρίσπος

Παραγωγή: www.musicom.gr – www.artonica.gr

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/afieroma-ston-apostolo-kaldara/