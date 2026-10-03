Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, όπου ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και ακόμη πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, στο οποίο επέβαιναν μια 20χρονη και ένα ανήλικο άτομο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο Ι.Χ.

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε ένας 18χρονος, ενώ σε αυτό επέβαιναν ακόμη δύο άτομα ηλικίας 18 ετών.

Φωτογραφία από το σημείο του τροχαίο / korinthostv.gr

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα δύο αυτοκίνητα να καταλήγουν πάνω σε τέσσερις κολόνες, προκαλώντας τον τραυματισμό και των έξι επιβαινόντων.

Για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά τη μάχη των γιατρών και των νοσηλευτών, ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.