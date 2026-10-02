Τραγικό τέλος είχε η παραμονή μιας 58χρονης τουρίστριας στη Ρόδο, καθώς έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη νότια πλευρά του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν οι διασώστες έφτασαν στην περιοχή, η 58χρονη δεν είχε σφυγμό και, παρά την προσπάθεια των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, η γυναίκα περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της στην περιοχή Λοθιάρικα, στα Λάερμα, όταν σημειώθηκε το χτύπημα. Το ζευγάρι φέρεται να διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.