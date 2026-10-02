Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλοs
Ρόδος: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό στη Ρόδο.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 2ας Οκτωβρίου κοντά στη Λίνδο.
  • Η γυναίκα περπατούσε με τον σύζυγό της όταν χτυπήθηκε από κεραυνό.
  • Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, αλλά η τουρίστρια δεν είχε σφυγμό.
  • Η γυναίκα διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Τραγικό τέλος είχε η παραμονή μιας 58χρονης τουρίστριας στη Ρόδο, καθώς έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη νότια πλευρά του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

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Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν οι διασώστες έφτασαν στην περιοχή, η 58χρονη δεν είχε σφυγμό και, παρά την προσπάθεια των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, η γυναίκα περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της στην περιοχή Λοθιάρικα, στα Λάερμα, όταν σημειώθηκε το χτύπημα. Το ζευγάρι φέρεται να διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

 

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