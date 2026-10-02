Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο

Πού θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου και τον αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».
  • Από το Σάββατο 3/10, απαγορεύεται η στάθμευση και θα διακοπεί η κυκλοφορία σε οδούς όπως Σκουφά, Λυκαβηττού και Δημοκρίτου από τις 15:00.
  • Την Κυριακή 04/10, κυκλοφοριακές διακοπές θα ισχύσουν από 06:00 έως 13:00 σε Λεωφ. Αλεξάνδρας και άλλες κεντρικές οδούς.
  • Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις κλειστές οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
  • Η κυκλοφορία θα επανέλθει σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Aυτό το Σαββατοκύριακο θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, καθώς και για τον αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

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Συγκεκριμένα, το Σάββατο 3/10 θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων.

Από τις 15.00 και έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη, καθώς και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Aυτό το Σαββατοκύριακο θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, καθώς και για τον αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026» / Φωτογραφία: Intime

Aυτό το Σαββατοκύριακο θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, καθώς και για τον αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026» / Φωτογραφία: Intime

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

  • Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και πλατείας Φιλικής Εταιρείας
  • Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος-Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη
  • Σέκερη, σε όλο το μήκος της
  • Κανάρη, σε όλο το μήκος της-Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων / Φωτογραφία: Eurokinissi

Την Κυριακή 04/10 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία θα διακοπεί ως εξής:

06:00 - 13.00:

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

07:30 - 13.00:

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.
  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.
  • Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.
  • Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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