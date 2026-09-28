Τα τρίτα του γενέθλια γιόρτασε ο Αλκίνοος, ο γιος του Απόστολου Ρουβά, με ένα ξεχωριστό πάρτι που είχε ως κεντρικό θέμα… τα εργοτάξια!

Ο μικρός έκλεισε τα τρία του χρόνια και η διακόσμηση ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, με τα πάντα να παραπέμπουν σε έναν χώρο κατασκευών.

Εκσκαφείς, φορτηγά, γερανοί, προειδοποιητικές πινακίδες και κορδέλες ασφαλείας δημιούργησαν ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από πραγματικό εργοτάξιο.

Η εντυπωσιακή τούρτα

Την παράσταση έκλεψε η εντυπωσιακή τούρτα, πάνω στην οποία είχαν τοποθετηθεί μικροσκοπικά οχήματα έργου, φορτηγά και άλλα στοιχεία που ταίριαζαν απόλυτα με το concept. Στην επιφάνειά της υπήρχαν ακόμη «χώματα», πέτρες και κορμοί, ενώ το όνομα «Αλκίνοος» ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα.

Ξεχωριστή θέση είχε και το μεγάλο «3», το οποίο διακοσμήθηκε σαν κεράκι και έφερε τη φλόγα της τούρτας.



Το σπίτι μετατράπηκε σε… εργοτάξιο

Το ίδιο παιχνιδιάρικο concept συνεχίστηκε και στον χώρο του πάρτι. Στις φωτογραφίες βλέπουμε έναν μεγάλο γερανό να δεσπόζει στο σαλόνι, ενώ από την οροφή κρέμονται εντυπωσιακά μπαλόνια σε σχήμα οχημάτων κατασκευών.

«Εννοείται ότι και όλο το σπίτι μετατράπηκε σε εργοτάξιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη φωτογραφία, αποτυπώνοντας με χιούμορ το πόσο… ολοκληρωτικά μπήκε η οικογένεια στο κλίμα των γενεθλίων.

Οι λεπτομέρειες της διακόσμησης ήταν πολλές, από τις πινακίδες «UNDER CONSTRUCTION» μέχρι την κορδέλα «CRIME SCENE DO NOT CROSS», που χρησιμοποιήθηκε χιουμοριστικά για να συμπληρώσει το σκηνικό.