Σήμερα είναι ένας γοητευτικός ηθοποιός - Τον αναγνωρίζετε;

Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τάσος Ιορδανίδης: «Με πήρε από κάτω. Ήμουν στα τάρταρα. Δεν μπορούσα να το δείχνω στα παιδιά» / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ένας γοητευτικός και ταλαντούχος ηθοποιός με 20 χρόνια καριέρας.
  • Παρουσιάζει την εκπομπή "Καλημέρα Είπαμε;" και έχει μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε λόγω επιχειρηματικών αποτυχιών.
  • Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Θάλεια Ματίκα και έχουν δύο παιδιά.
  • Η συμμετοχή του στη σειρά "Γη της Ελιάς" του έδωσε αναγνωρισιμότητα και βοήθησε στην καριέρα του.
  • Αντιμετώπισε ψυχολογικές δυσκολίες λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά προσπαθούσε να παραμένει δυνατός για την οικογένειά του.

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, ενώ μετρά τουλάχιστον 20 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας στο θέατρο και την τηλεόραση.

Ο λόγος για τον Τάσο Ιορδανίδη ο οποίος, εκτός από την υποκριτική, σκηνοθετεί και αναλαμβάνει συχνά και την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων.

Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

Ο Τάσος Ιωαννίδης στην παιδική και εφηβική του ηλικία 

Ο Τάσος Ιωαννίδης στην παιδική και εφηβική του ηλικία 

Ο Τάσος Ιωαννίδης στην παιδική του ηλικία

Πρόσφατα, ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος παρουσιάζει και την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», με τη Ζωή Κρονάκη, βρέθηκε καλεσμένος στο «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν οι επιχειρηματικές επιλογές που έκανε απέδωσαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δώσει μάχη, όπως είπε, προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά του.

Ο Τάσος Ιωαννίδης στην παιδική και εφηβική του ηλικία 

Ο Τάσος Ιωαννίδης στην παιδική και εφηβική του ηλικία 

Ο Τάσος Ιωαννίδης στην εφηβική του ηλικία 

Ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος είναι παντρεμένος από το 2011 με την επίσης ηθοποιό Θάλεια Ματίκα και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, το Δάνο και τη Νάγια, είπε με αφοπλιστικη ειλικρίνεια: «Έκανα αυτό το οποίο ήμουν υποχρεωμένος. Επειδή, αφού είχα αποφασίσει να αναλάβω κάποιες ευθύνες, να αναλάβω ας πούμε την ευθύνη της δημιουργίας μιας οικογένειας και να έχουν έρθει και παιδιά στον κόσμο, εφόσον εγώ τα έκανα ρόιδο όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι και δεν πήγαν καλά τα πράγματα, εγώ είχα την ευθύνη. Άρα έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη μου και να μπορέσω να ανταπεξέλθω». 

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Ο Τάσος Ιορδανίδης σήμερα / Ιnstagram.com

Ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός παραδέχθηκε ότι η αναγνωρισιμότητα που απέκτησε από τη συμμετοχή του στη σειρά «Γη της Ελιάς» τον βοήθησε αρκετά. «Έδωσα τη μάχη μου τότε. Κάπως ορθοποδήσαμε, σταθήκαμε τυχεροί. Ήρθε τότε το σίριαλ “Η γη της ελιάς”, όπου εγώ δεν είχα κάνει ιδιαίτερα τηλεόραση και ξέρεις έκανε και επιτυχία τότε η “Γη της ελιάς”. Μου χάρισε μια αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, το οποίο κακά τα ψέματα βοηθάει στη δουλειά μας».

Ο Τάσος Ιορδανίδης με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα / Ιnstagram.com

«Καμιά φορά ο κόσμος, επειδή είσαι μπροστά στις κάμερες, μπορεί να λέει “εντάξει, αυτοί είναι μια χαρά”. Είναι ανασφαλή τα πράγματα και για μας. Γιατί μπορεί εκεί που είμαστε σε μια φάση που βρισκόμαστε σε δουλειές, που μπορούμε να κάνουμε ένα κομπόδεμα, τον επόμενο χρόνο μπορεί να έρθει μια στραβή, δύο στραβές. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και, όπως συνηθίζω να λέω και στους φίλους μας και στις παρέες, ουσιαστικά αυτοαπασχολούμενοι».

 

 

«Με πήρε από κάτω. Ήμουν στα τάρταρα. Αλλά ήμουν και πάλι υποχρεωμένος, με κεφαλαία γράμματα αυτό, να μην το δείχνω στην οικογενειακή μου εστία. Δεν μπορούσα να το δείχνω στα παιδιά, παρότι όσο και να προσπαθούσα να το κρύψω, αντιλαμβάνονται και τα παιδιά και η Θάλεια και όλοι. Αλλά εγώ όφειλα να το παίζω δυνατός και να παλεύω για το να είμαι δυνατός», είπε σε άλλο σημείο για τη δύσκολη ψυχολογική περίοδο που βίωσε, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισε. 

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