ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η ZONTES 703F έχει ήδη αποδείξει τις ταξιδιωτικές της δυνατότητες σε δύο απαιτητικές αποστολές: από την Ελλάδα έως την παγωμένη Ισλανδία και από την Αθήνα, μέσω της ερήμου Τακλαμακάν με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 50°C, έως τη Σαγκάη.

Πλέον, έρχεται ανανεωμένη με προηγμένα συστήματα που αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον έλεγχο και την οδηγική εμπειρία:

• Ηλεκτρονικό γκάζι• Marelli EFI• Αμφίδρομο quickshifter• Cruise Control, • IMU 6 αξόνων • 5 Riding Modes



Η έγχρωμη οθόνη TFT 6,75″ διαθέτει τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα απεικόνισης και προβάλλει με ευκρίνεια όλες τις βασικές πληροφορίες. Υποστηρίζει σύνδεση με smartphone μέσω Bluetooth και Wi-Fi, πλοήγηση με mirroring και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού OTA.Από την οθόνη πραγματοποιείται η διαχείριση της ηλεκτρικά ρυθμιζόμενης ζελατίνας, των θερμαινόμενων γκριπ και της θερμαινόμενης σέλας. Παράλληλα, εμφανίζονται το επιλεγμένο Riding Mode, καθώς και η πίεση και η θερμοκρασία των ελαστικών μέσω του συστήματος TPMS.Δύο κάμερες, τοποθετημένες εμπρός και πίσω, καταγράφουν αυτόματα τη διαδρομή σε ανάλυση Full HD 1080p. Διαθέτουν αισθητήρες νυχτερινής λήψης, υπερευρυγώνιο φακό 140° και διάφραγμα F1.8, για καθαρή εικόνα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.





Στην καρδιά της ανανεωμένης 703F ETC βρίσκεται ο τρικύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας των 699 cc, με ισχύ 95,2 PS και ροπή 75 Nm στον στρόφαλο. Η διάταξη του στροφαλοφόρου στις 120° και οι αντικραδασμικοί άξονες συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία, ενώ η γεμάτη απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές συνδυάζεται με ισχυρή επιτάχυνση στο υψηλότερο φάσμα λειτουργίας.

Ο βασικός εξοπλισμός της 703F ETC περιλαμβάνει αλουμινένια ποδιά κινητήρα και ανοξείδωτα περιμετρικά κάγκελα, τα οποία προστατεύουν καίρια σημεία από πέτρες και χτυπήματα. Οι βάσεις πλαϊνών αποσκευών έχουν σχεδιαστεί για βαλίτσες έως 35 λίτρων, ενώ η αλουμινένια πίσω βάση υποστηρίζει top case χωρητικότητας 36–45 λίτρων. Η αυτολιπαινόμενη αλυσίδα υψηλής αντοχής ολοκληρώνει ένα σύνολο προετοιμασμένο για καθημερινή χρήση και πολυήμερα ταξίδια. Η τιμή της στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται στα 7.595 € και είναι διαθέσιμη στον χρωματισμό BLACK-GREY μέσω του δικτύου ZONTES της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.



