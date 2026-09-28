Μπορεί το Παρίσι να αποτελεί αυτές τις ημέρες έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της Ιωάννας Τούνη, λόγω και του νέου επαγγελματικού της εγχειρήματος, όμως το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα είχε και μια πολύ πιο προσωπική πλευρά.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο Παρίσι μαζί με τον γιο της, Πάρη, και φρόντισε να αφιερώσει χρόνο αποκλειστικά σε εκείνον, απολαμβάνοντας μαζί του όμορφες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη βόλτα τους, με τον μικρό Πάρη να κλέβει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, μαμά και γιος πόζαραν μαζί μπροστά από την εμβληματική πυραμίδα του Λούβρου. Η Ιωάννα Τούνη κρατούσε στην αγκαλιά της τον Πάρη, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει τη βόλτα τους στην πόλη.

Σε άλλη σειρά φωτογραφιών, οι δυο τους απαθανατίστηκαν σε πιο χαλαρές και παιχνιδιάρικες στιγμές, με τον μικρό να κάνει τις δικές του… γκριμάτσες στον φακό, ενώ η μαμά του συμμετείχε στο παιχνίδι.

«Mother & son», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τον ξεχωριστό δεσμό που έχει με τον γιο της.



Η Ιωάννα Τούνη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον Πάρη. Αυτή τη φορά, οι εικόνες από το Παρίσι είχαν κάτι διαφορετικό, καθώς η ίδια έδειξε μια πιο ανέμελη πλευρά της, απολαμβάνοντας την πόλη μαζί με το παιδί της.

Ο μικρός Πάρης φαίνεται πως διασκεδάζει ιδιαίτερα τις εξορμήσεις με τη μητέρα του, με την Ιωάννα να καταγράφει αρκετές από τις στιγμές τους και να τις μοιράζεται με τους followers της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, ο Πάρης ποζάρει χαμογελαστός, ενώ η μητέρα του βρίσκεται δίπλα του και παίζει μαζί του. «Έρωτας», ήταν η τρυφερή λέξη με την οποία συνόδευσε η Ιωάννα Τούνη ένα από τα βίντεο με τον γιο της.

Το ταξίδι στο Παρίσι συνδυάζει δουλειά και οικογενειακές στιγμές

Η παραμονή της Ιωάννας Τούνη στη γαλλική πρωτεύουσα δεν είναι μόνο για αναψυχή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο.

Η ίδια δημιούργησε μαζί με την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα, το «Fat Rat», μια croissanterie στο Παρίσι, επενδύοντας σε ένα νέο επιχειρηματικό project που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη.