Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»

Αχώριστοι μαμά και γιος

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Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στο Παρίσι με τον Πάρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε το Παρίσι με τον γιο της, Πάρη, για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.
  • Μοιράστηκε τρυφερές στιγμές και φωτογραφίες από τις εξορμήσεις τους στην πόλη, αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό τους.
  • Δημιούργησε μια νέα επιχείρηση, την croissanterie "Fat Rat", μαζί με την ξαδέρφη της στην γαλλική πρωτεύουσα.
  • Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική της πορεία παράλληλα.
  • Η λέξη "Έρωτας" συνοδεύει τις στιγμές που μοιράζεται με τον γιο της στα social media.

Μπορεί το Παρίσι να αποτελεί αυτές τις ημέρες έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της Ιωάννας Τούνη, λόγω και του νέου επαγγελματικού της εγχειρήματος, όμως το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα είχε και μια πολύ πιο προσωπική πλευρά.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο Παρίσι μαζί με τον γιο της, Πάρη, και φρόντισε να αφιερώσει χρόνο αποκλειστικά σε εκείνον, απολαμβάνοντας μαζί του όμορφες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη βόλτα τους, με τον μικρό Πάρη να κλέβει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις.

Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, μαμά και γιος πόζαραν μαζί μπροστά από την εμβληματική πυραμίδα του Λούβρου. Η Ιωάννα Τούνη κρατούσε στην αγκαλιά της τον Πάρη, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει τη βόλτα τους στην πόλη.

Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη

Σε άλλη σειρά φωτογραφιών, οι δυο τους απαθανατίστηκαν σε πιο χαλαρές και παιχνιδιάρικες στιγμές, με τον μικρό να κάνει τις δικές του… γκριμάτσες στον φακό, ενώ η μαμά του συμμετείχε στο παιχνίδι.

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»

«Mother & son», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τον ξεχωριστό δεσμό που έχει με τον γιο της.

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»


Η Ιωάννα Τούνη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον Πάρη. Αυτή τη φορά, οι εικόνες από το Παρίσι είχαν κάτι διαφορετικό, καθώς η ίδια έδειξε μια πιο ανέμελη πλευρά της, απολαμβάνοντας την πόλη μαζί με το παιδί της.

Ο μικρός Πάρης φαίνεται πως διασκεδάζει ιδιαίτερα τις εξορμήσεις με τη μητέρα του, με την Ιωάννα να καταγράφει αρκετές από τις στιγμές τους και να τις μοιράζεται με τους followers της.

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, ο Πάρης ποζάρει χαμογελαστός, ενώ η μητέρα του βρίσκεται δίπλα του και παίζει μαζί του. «Έρωτας», ήταν η τρυφερή λέξη με την οποία συνόδευσε η Ιωάννα Τούνη ένα από τα βίντεο με τον γιο της.

Το ταξίδι στο Παρίσι συνδυάζει δουλειά και οικογενειακές στιγμές

Η παραμονή της Ιωάννας Τούνη στη γαλλική πρωτεύουσα δεν είναι μόνο για αναψυχή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο.

Η ίδια δημιούργησε μαζί με την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα, το «Fat Rat», μια croissanterie στο Παρίσι, επενδύοντας σε ένα νέο επιχειρηματικό project που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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