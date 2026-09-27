Σε μία άκρως συγκινητική πράξη προέβη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην τελευταία παράσταση του έργου «Υπηρέτης δύο αφεντάδων».
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ
Ο καταξιωμένος κωμικός ηθοποιός μετά το τέλος της υπόκλισης στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής», ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη συνεργασία και τους μοίρασε τριαντάφυλλα.
@maria_dimitriadouu @Vasilis_Charalampopoulos ♬ Παιδικό Όνειρο (Childhood Dream) - George Varsamakis & George Varsamakis Orchestra
Οι θεατές αλλά και τα μέλη της παράστασης συγκινήθηκαν από αυτή τη χειρονομία.
Bασίλης Χαραλαμπόπουλος / φωτογραφία από NDP / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Το έργο «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννη Κακλέας και εκτός από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο παίζουν οι: Φαίη Ξυλά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη και Μένη Κωνσταντινίδου.
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