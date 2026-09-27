Χαραλαμπόπουλος: H συγκινητική χειρονομία προς τους συναδέλφους του

Τελευταία παράσταση για το έργο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.26 , 16:00 Φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας - Ήχησε το 112 για εκκένωση
27.09.26 , 16:00 Τα 3 ζώδια που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και σίγουρα θα σε προδώσουν
27.09.26 , 15:16 Ρέμα Πικροδάφνης: Γεμίζει λύματα και σαπουνάδες με την πρώτη βροχή
27.09.26 , 14:39 ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση
27.09.26 , 14:25 Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε το «Τρένο» και ξέσπασε σε κλάματα
27.09.26 , 14:00 Yoga nidra: Η πρακτική που μπορεί να βοηθήσει όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος
27.09.26 , 13:18 Χαραλαμπόπουλος: H συγκινητική χειρονομία προς τους συναδέλφους του
27.09.26 , 13:08 ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Βίσση
27.09.26 , 12:47 Βρετανία: Η αστυνομία κήρυξε «μείζον περιστατικό» κοντά σε αεροπορική βάση
27.09.26 , 12:14 Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα
27.09.26 , 12:00 Curtain bangs: Το απόλυτο hair trend των ‘70s επιστρέφει πιο cool από ποτέ
27.09.26 , 11:41 Stars System: Ξεκινά η πιο σημαντική εβδομάδα του Φθινοπώρου
27.09.26 , 11:00 «Άλεξ/Αλέξανδρος» μία μικρή ιστορία για την βία, στο «Μιχάλης Κακογιάννης»
27.09.26 , 11:00 «H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος
27.09.26 , 10:49 Νότια Αφρική: 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο ένοπλες επιθέσεις
Stars System: Ξεκινά η πιο σημαντική εβδομάδα του Φθινοπώρου
Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα
Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε το «Τρένο» και ξέσπασε σε κλάματα
Τα 3 ζώδια που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και σίγουρα θα σε προδώσουν
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση
Μεσσαροπούλου: Το «πριν» και το «μετά» της και η αλλαγή που εντυπωσιάζει
Θάνατος Mαζωνάκη: «Μπελά που βρήκαμε, μη βγει παραέξω η ιστορία»
Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός σύστηνε πλασμαφαίρεση και στις συγχωριανές της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει για τον θάνατο του πατέρα μου/ βίντεο από MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πραγματοποίησε συγκινητική χειρονομία στην τελευταία παράσταση του έργου «Υπηρέτης δύο αφεντάδων».
  • Μετά την υπόκλιση, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του και τους μοίρασε τριαντάφυλλα.
  • Η κίνηση αυτή συγκίνησε θεατές και μέλη της παράστασης.
  • Το έργο σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας και συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Φαίη Ξυλά και ο Γιωργής Τσαμπουράκης.

Σε μία άκρως συγκινητική πράξη προέβη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην τελευταία παράσταση του έργου «Υπηρέτης δύο αφεντάδων».

Χαραλαμπόπουλος: H συγκινητική χειρονομία προς τους συναδέλφους του

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ

Ο καταξιωμένος κωμικός ηθοποιός μετά το τέλος της υπόκλισης στη σκηνή του  Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής», ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη συνεργασία και τους μοίρασε τριαντάφυλλα.

 

@maria_dimitriadouu @Vasilis_Charalampopoulos ♬ Παιδικό Όνειρο (Childhood Dream) - George Varsamakis & George Varsamakis Orchestra

 

Οι θεατές αλλά και τα μέλη της παράστασης συγκινήθηκαν από αυτή τη χειρονομία.

Bασίλης Χαραλαμπόπουλος / φωτογραφία από NDP / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Bασίλης Χαραλαμπόπουλος / φωτογραφία από NDP / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το έργο «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννη Κακλέας και εκτός από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο παίζουν οι: Φαίη Ξυλά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογυιός,  Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη και  Μένη Κωνσταντινίδου. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όταν Ο Μαζωνάκης Ερμήνευσε Κλαίγοντας το «Τρένο»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε το «Τρένο» και ξέσπασε σε κλάματα
H Πάολα Έγινε Νονά- Στο Πλευρό Η Κούκλα Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα
Άννα Βίσση: Η Αφιέρωση Στον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν
Σπυροπούλου: Το μαμαδίστικο φαγητό που έφτιαξε στα παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το μαμαδίστικο φαγητό που έφτιαξε στα παιδιά της
Δούκισσα Νομικού: Η Εξομολόγηση Για Τα Γενέθλια Της Κόρης
Celebrities & Gossip Νεα
Γενέθλια για την κόρη της Δούκισσας: Η φωτογραφία και η τρυφερή εξομολόγηση
Η Βίσση του Τότε Συνομιλεί Με Τη Βίσση Του Τώρα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βίσση γράφει «ιστορία» στο ΟΑΚΑ: «Ζωντανεύει» τον παιδικό της εαυτό με AI
Mαντζώρος: Η Σύζυγός Του Κάνει Έκκληση Για Βοήθεια
Celebrities & Gossip Νεα
Μαντζώρος: Η έκκληση της συζύγου του:«Βοηθήστε τον να σταθεί στα πόδια του»
Καινούργιου: Βραδινή Έξοδος Με Τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Celebrities & Gossip Νεα
Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top