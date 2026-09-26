Γενέθλια για την κόρη της Δούκισσας: Η φωτογραφία και η τρυφερή εξομολόγηση

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε βίντεο με τις στιγμές τους!

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Κεντρική φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Η Δούκισσα Νομικού πριν τέσσερις μήνες είχε βρεθεί στις Κάννες/ βίντεο από Star

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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα 26 Σεπτεμβρίου η μοναχοκόρη της Δούκισσας Νομικού, και η παρουσιάστρια της ευχήθηκε και δημοσίως κάνοντας μία συγκινητική εξομολόγηση. 

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης σε καλοκαιρινές διακοπές/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Ζότος

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης σε καλοκαιρινές διακοπές/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Ζότος
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της

 


 
«Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που αυτός ο μικρός άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, Αναστασία μου, αστέρι μου!» έγραψε δημοσιεύοντας και ένα βίντεο από τις στιγμές τους.

H παρουσιάστρια μάλιστα ανέβασε και κάποια stories στο Instagram που αποκαλύπτουν πως ετοιμάζει πάρτι για τη μικρή Αναστασία.

Γενέθλια για την κόρη της Δούκισσας: Η φωτογραφία και η τρυφερή εξομολόγηση

Η Αναστασία είναι το δεύτερο παιδί που έχει αποκτήσει η παρουσιάστρια από τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη. Το πρώτο ήταν ο γιος τους Σάββας που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 .Το ζευγάρι γνωρίστηκε 2014 και τρία χρόνια αργότερα στις 10 Ιουνίου 2017  αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στη Μύκονο. 
 

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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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