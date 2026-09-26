Τα γενέθλιά της έχει σήμερα 26 Σεπτεμβρίου η μοναχοκόρη της Δούκισσας Νομικού, και η παρουσιάστρια της ευχήθηκε και δημοσίως κάνοντας μία συγκινητική εξομολόγηση.
«Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που αυτός ο μικρός άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, Αναστασία μου, αστέρι μου!» έγραψε δημοσιεύοντας και ένα βίντεο από τις στιγμές τους.
H παρουσιάστρια μάλιστα ανέβασε και κάποια stories στο Instagram που αποκαλύπτουν πως ετοιμάζει πάρτι για τη μικρή Αναστασία.
Η Αναστασία είναι το δεύτερο παιδί που έχει αποκτήσει η παρουσιάστρια από τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη. Το πρώτο ήταν ο γιος τους Σάββας που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 .Το ζευγάρι γνωρίστηκε 2014 και τρία χρόνια αργότερα στις 10 Ιουνίου 2017 αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στη Μύκονο.