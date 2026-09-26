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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι συμβαίνει όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον μέσα από τα μάτια της απόλυτης Ελληνίδας σταρ; Θα το μάθουν όσοι βρεθούν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 19:00. 

Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς, η κορυφαία ερμηνεύτρια θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τη μικρή Άννα, σε ένα συγκινητικό οπτικοακουστικό ταξίδι.

Άννα Βίσση/ φωτογραφία από NDP. Ανδρέας Νικολαρέας

Άννα Βίσση/ φωτογραφία από NDP. Ανδρέας Νικολαρέας

Όλο αυτό θα γίνει φυσικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Την αποκάλυψη έκανε η Μαρία Αντωνά μέσα από την εκπομπή Non Stop Mega.

Παράλληλα τις εντυπώσεις κλέβεξθΣτο κέντρο του σταδίου έχει στηθεί μια κυκλική σκηνή 360 μοιρών. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η Άννα Βίσση να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κοινό και να έχει οπτική επαφή με όλες τις κερκίδες. Πρόκειται για μια κατασκευή-υπερπαραγωγή, μεγαλύτερη ακόμη και από αυτή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση θα ξεκινήσει τη συναυλία με το «Αιγαίο», το τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά και έχει ήδη ξεχωρίσει και φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. 

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