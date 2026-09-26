Τι συμβαίνει όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον μέσα από τα μάτια της απόλυτης Ελληνίδας σταρ; Θα το μάθουν όσοι βρεθούν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 19:00.
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς, η κορυφαία ερμηνεύτρια θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τη μικρή Άννα, σε ένα συγκινητικό οπτικοακουστικό ταξίδι.
Όλο αυτό θα γίνει φυσικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Την αποκάλυψη έκανε η Μαρία Αντωνά μέσα από την εκπομπή Non Stop Mega.
Παράλληλα τις εντυπώσεις κλέβεξθΣτο κέντρο του σταδίου έχει στηθεί μια κυκλική σκηνή 360 μοιρών. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η Άννα Βίσση να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κοινό και να έχει οπτική επαφή με όλες τις κερκίδες. Πρόκειται για μια κατασκευή-υπερπαραγωγή, μεγαλύτερη ακόμη και από αυτή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στο στάδιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση θα ξεκινήσει τη συναυλία με το «Αιγαίο», το τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά και έχει ήδη ξεχωρίσει και φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.