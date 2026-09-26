Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Στιγμές χαλάρωσης για το ζευγάρι

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Μία ανάσα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήρε η Κατερίνα Καινούργιου και βγήκε με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή στο γνωστό τους στέκι.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια

Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα πέρασε όμορφες και χαλαρές στιγμές απολαμβάνοντας το ποτό της και όλο το βράδυ ήταν στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Το ρομαντικό στιγμιότυπο απαθανάτισε η αστρολόγος της εκπομπής της, Βάσια Μαυράκη που ήταν μαζί με το ζευγάρι.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Κατερίνα και Παναγιώτης έγιναν ζευγάρι το 2018 όμως πριν ήταν για έξι χρόνια φίλοι.

Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η παρουσιάστρια όταν έκαναν σχέση αμέσως κατάλαβε πως ο άνθρωπος αυτός είναι το άλλο της μισό και όπως είπε, επιβεβαιώθηκε καθώς δημιούργησαν μαζί μία όμορφη οικογένεια με την παρουσιάστρια να επισημαίνει σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Σταματίνα Τσιμτσιλή πως είναι "υπέροχος πατέρας".

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Το βράδυ έχουμε κοντά μας τη μικρή μας Ξένια και όταν ξυπνάει, σηκώνεται το βράδυ και ο Παναγιώτης και βοηθάει. Είναι υπέροχος πατέρας»  είχε δηλώσει η παρουσιάστρια του Alpha.

Mπορεί η κορούλας να είναι μόλις έξι μηνών, το ζευγάρι ωστόσο θέλει σύντομα να αποκτήσει και δεύτερο παιδί, ειδικά ο Παναγιώτης. 

«Ξέρεις ότι ο άντρας μου σε θαυμάζει και μου λέει “ορίστε, η Σταματίνα κάνει τρία, να κάνουμε κι εμείς κι άλλο”. Θέλει από τώρα κι άλλο παιδί», είχε εξομολογηθεί η παρουσιάστρια. 

Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Ξένια ολοκλήρωσε την ευτυχία του ζευγαριού

Την ευτυχία του ζευγαριού ολοκλήρωσε ο ερχομός της μικρής Ξένιας την οποία η παρουσιάστρια λαχταρούσε να κρατήσει στην αγκαλίτσα της. Η ίδια μάλιστα είχε κάνει τάμα για να αποκτήσει παιδάκι και  στις αρχές Ιουλίου βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής προκειμένου να εκπληρώσει το τάμα της την υπόσχεσή της στην Παναγία τη Δεομένη. 

Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

 

 


 

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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