Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Η νέα εξέλιξη ανεβάζει σε δύο τον αριθμό των νεκρών, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν την επιχείρηση για τον εντοπισμό τεσσάρων ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο της οδού Λυσικράτους και ακολούθησε η κατάρρευσή του. Τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν όλη τη νύχτα μέσα στα ερείπια. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ανέσυραν νεκρή μία γυναίκα και αργότερα εντόπισαν τη δεύτερη σορό, η οποία ανήκει σε άνδρα.

Οι διασώστες έφτασαν στον χώρο των υπνοδωματίων

Οι έρευνες έχουν φτάσει πλέον στον χώρο των υπνοδωματίων του κτιρίου. Τα σωστικά συνεργεία απομακρύνουν σταδιακά τα συντρίμμια, με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων, ώστε να μπορέσουν να ερευνήσουν το σημείο.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ταυτότητα των δύο ανθρώπων που εντοπίστηκαν νεκροί.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τέσσερις ανθρώπους

Η αναζήτηση των αγνοουμένων παραμένει η πρώτη προτεραιότητα των διασωστών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ και τρεις σκύλοι έρευνας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων συνδράμουν στην απομάκρυνση των υλικών.

Οι εργασίες προχωρούν με προσοχή, καθώς τα συνεργεία πρέπει να ερευνούν ταυτόχρονα για ανθρώπους στα χαλάσματα και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που δημιουργεί το κατεστραμμένο κτίριο.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση προβολέων. Η βροχή το Σάββατο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες στο σημείο.

Άγνωστη παραμένει η αιτία της έκρηξης

Παράλληλα με τις έρευνες διάσωσης, εξετάζεται τι προκάλεσε την έκρηξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συλλέξει στοιχεία από το σημείο, όμως δεν έχει εκδοθεί πόρισμα για τα αίτια. Κάθε πιθανή εξήγηση παραμένει, προς το παρόν, αντικείμενο διερεύνησης.