Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια

Τέσσερις οι αγνοούμενοι - Έφτασαν στον χώρο των υπνοδωματίων οι διασώστες

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Πηγή: Φωτογραφίες: Eurokinissi
Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε δεύτερη σορός στα ερείπια κτιρίου στην Πλάκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε δύο.
  • Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τέσσερις αγνοούμενους, με 30 πυροσβέστες και ειδικά οχήματα συμμετέχοντες.
  • Η επιχείρηση διάσωσης περιλαμβάνει τη χρήση μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων και σκύλων έρευνας.
  • Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να διερευνά τα αίτια.
  • Οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω βροχής και κινδύνων από το κατεστραμμένο κτίριο.

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Ανησυχία για δύο ηλικιωμένους

Η νέα εξέλιξη ανεβάζει σε δύο τον αριθμό των νεκρών, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν την επιχείρηση για τον εντοπισμό τεσσάρων ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο της οδού Λυσικράτους και ακολούθησε η κατάρρευσή του. Τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν όλη τη νύχτα μέσα στα ερείπια. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ανέσυραν νεκρή μία γυναίκα και αργότερα εντόπισαν τη δεύτερη σορό, η οποία ανήκει σε άνδρα.

Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας στα συντρίμμια

Οι διασώστες έφτασαν στον χώρο των υπνοδωματίων

Οι έρευνες έχουν φτάσει πλέον στον χώρο των υπνοδωματίων του κτιρίου. Τα σωστικά συνεργεία απομακρύνουν σταδιακά τα συντρίμμια, με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων, ώστε να μπορέσουν να ερευνήσουν το σημείο. 

Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας

Έκρηξη Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας

Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας

Έκρηξη Πλάκα

Έκρηξη Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας συντρίμμια

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα - Συνεχίζονται οι έρευνες

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ταυτότητα των δύο ανθρώπων που εντοπίστηκαν νεκροί.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τέσσερις ανθρώπους

Η αναζήτηση των αγνοουμένων παραμένει η πρώτη προτεραιότητα των διασωστών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ και τρεις σκύλοι έρευνας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων συνδράμουν στην απομάκρυνση των υλικών.

Οι εργασίες προχωρούν με προσοχή, καθώς τα συνεργεία πρέπει να ερευνούν ταυτόχρονα για ανθρώπους στα χαλάσματα και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που δημιουργεί το κατεστραμμένο κτίριο.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση προβολέων. Η βροχή το Σάββατο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες στο σημείο.

Άγνωστη παραμένει η αιτία της έκρηξης

Παράλληλα με τις έρευνες διάσωσης, εξετάζεται τι προκάλεσε την έκρηξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συλλέξει στοιχεία από το σημείο, όμως δεν έχει εκδοθεί πόρισμα για τα αίτια. Κάθε πιθανή εξήγηση παραμένει, προς το παρόν, αντικείμενο διερεύνησης.

Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια

Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια

Πλάκα: Δεύτερη σορός γυναίκας εντοπίστηκε στα συντρίμμια στην οδό Λυσικράτους

Πλάκα: Δεύτερη σορός γυναίκας εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους

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