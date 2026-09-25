Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο

Η κάμερα ξενοδοχείου κατέγραψε τον ισχυρό κρότο

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Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
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Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε σάλα παρακείμενου ξενοδοχείου.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ αποτυπώνονται τα δραματικά δευτερόλεπτα της έκρηξης. Οι πελάτες του ξενοδοχείου βρίσκονται στη σάλα και τρώνε το πρωινό τους, όταν, λίγο μετά τις 7:34, ακούγεται ένας εκκωφαντικός κρότος.

Έκρηξη Πλάκα: Αναζητούν πέντε άτομα στα χαλάσματα

Αμέσως τα τζάμια της αίθουσας σπάνε από το ισχυρό ωστικό κύμα, ενώ οι τουρίστες σηκώνονται έντρομοι και τρέχουν προς τη ρεσεψιόν.

H στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε βίντεο από ξενοδοχείο

H στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε βίντεο από ξενοδοχείο

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, οι πελάτες τρομοκρατήθηκαν, καθώς αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για βόμβα. Μάλιστα, ένα ζευγάρι εγκατέλειψε το δωμάτιό του, φοβούμενο ότι θα ακολουθούσε και νέα έκρηξη.

Έκρηξη Πλάκα: Εικόνες καταστροφής στη Λυσικράτους

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

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Το διώροφο κτίριο κατέρρευσε και στο σημείο διαμορφώθηκε ένα σκηνικό μεγάλης καταστροφής, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε γειτονικές κατοικίες και καταστήματα.

Η κάμερα του ξενοδοχείου δείχνει τη στιγμή που ακούγεται ο ισχυρός κρότος

Η κάμερα του ξενοδοχείου δείχνει τη στιγμή που ακούγεται ο ισχυρός κρότος

Από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες σε παρακείμενα κτίρια, ενώ φθορές καταγράφηκαν και σε σταθμευμένα ΙΧ. 

Πλάνα από drone αποτυπώνουν την έκταση των ζημιών και το σημείο όπου βρισκόταν το κτίριο, το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα από συντρίμμια.

Έκρηξη Πλάκα: Το σενάριο για τα αίτια 

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται για την έκρηξη είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η ακριβής αιτία του περιστατικού.

Ο ένας όροφος του κτιρίου λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ στον δεύτερο φέρεται να ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Από την έκρηξη το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς

Από την έκρηξη το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς

Την πιθανότητα δυσλειτουργίας ή διαρροής φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας ανέφερε και ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και είναι σε ολική αχρηστία, ενώ αναμένεται αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το γειτονικό κτίριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει ένδειξη που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880.

Ως πιθανή αιτία της έκρηξης θεωρείται κάποια διαρροή φυσικού αερίου

Ως πιθανή αιτία της έκρηξης θεωρείται κάποια διαρροή φυσικού αερίου

Όπως σημείωσε, λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και της έντασης της έκρηξης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τους τεχνικούς προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι κατοικήσιμο.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους 15.

Η εταιρεία αναφέρει ότι πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπογραμμίζει ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο Δήμος Αθηναίων έχει επίσης διαθέσει μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των εργασιών.

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