EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά

Η Micronomy, Αποκλειστικός Εισαγωγέας και Διανομέας της EVEASY στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα πρώτα της αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στο ελληνικό κοινό, τα EVEASY GSE, EVEASY EWIND καιEVEASY EV3.Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα EVEASY GSE και EVEASY EWIND στην AUTO ATHINA 2026 (3-11 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo, Hall 3 | Stand B8), στην πανελλήνια πρεμιέρα της μάρκας. Την τριάδα των μοντέλων ολοκληρώνει το EVEASY EV3, η πρόταση του brand για την έξυπνη,πρακτική, καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση.



EVEASY GSE.Έως 430 χλμ. αυτονομία. 224 ίπποι.

Το EVEASY GSE είναι το αμιγώς ηλεκτρικό sedan της EVEASY, με έμφαση στην αυτονομία, την απόδοση, την άνεση και τη σύγχρονη τεχνολογία. Διαθέτει αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP, ισχύ 165 kW ή 224 ίππων και μπαταρία 56,31 kWh. Η ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 25 λεπτά. Ο συνδυασμός μεγάλης αυτονομίας και ισχυρής απόδοσης το καθιστά κατάλληλο τόσο για την

καθημερινή μετακίνηση όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές, χωρίς να περιορίζει τη χρήση του σε ένα συγκεκριμένο προφίλ οδηγού.

Το GSE είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.



Το EVEASY EWIND είναι το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της EVEASY, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν περισσότερο χώρο, άνεση και μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές και μεγαλύτερες μετακινήσεις τους. Με αυτονομία έως 460 χλμ. WLTP, ισχύ 165 kW ή 224 ίππων και μπαταρία 70,38 kWh, συνδυάζει υψηλή αυτονομία με τις δυνατότητες και την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SUV. Η ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 25 λεπτά.Η πρόταση του EWIND δεν περιορίζεται στη χρήση ενός οικογενειακού SUV. Χώροι, άνεση και αυτονομία διευρύνουν το εύρος χρήσης του, από την καθημερινή μετακίνηση έως το ταξίδι. Το EWIND αναμένεται στην ελληνική αγορά έως το τέλος του 2026.





Το EVEASY EV3 εκφράζει την πιο άμεση και πρακτική πλευρά της ηλεκτρικής μετακίνησης. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν μία έξυπνη επιλογή για την καθημερινότητά τους, χωρίς ναπεριορίζεται στον ρόλο ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης. α μονΜε αυτονομία έως 285 χλμ. WLTP, μπαταρία 30,24 kWh και ισχύ 50 kW (68 ίπποι), προσφέρει τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση. Η ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 35 λεπτά. Η φιλοσοφία του EV3 συνοψίζεται στην απλότητα της χρήσης, την πρακτικότητα και την οικονομία που χαρακτηρίζουν την ηλεκτρική μετακίνηση. Το EV3 αναμένεται στην ελληνική αγορά έως το τέλος του 2026.

Τρία μοντέλα, τρεις διαφορετικές προτάσεις

Το EV3 εστιάζει στην έξυπνη καθημερινή μετακίνηση, το GSE συνδυάζει αυτονομία και δυναμική απόδοση, ενώ το EWIND προσφέρει περισσότερο χώρο και μεγαλύτερο εύρος χρήσεων. Κοινή βάση και για τα τρία μοντέλα είναι η απλή επιλογή και η ουσιαστική καθημερινή χρηστικότητα - η προσέγγιση της EVEASY στην ηλεκτροκίνηση.Και τα τρία μοντέλα διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισμό adaptive cruise control πλήρους εύρουςταχυτήτων, αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, κάμερα περιμετρικής προβολής 360°, Apple CarPlay / Android Auto και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού(OTA).Όλα τα μοντέλα EVEASY συνοδεύονται από εγγύηση οχήματος 5 ετών ή 150.000 χλμ. και εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο.