Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες

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Αυτοκινητο
Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες
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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας παγκοσμίως, δίνει δυναμικό «παρών» στην «AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ Ένωση», από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό την πιο ολοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων της αγοράς και, παράλληλα, τέσσερις σημαντικές πρεμιέρες. 

Η παρουσία της BYD στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα ισχυρής εμπορικής πορείας για τη μάρκα στην Ελλάδα. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η BYD βρίσκεται στην πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV), Plug-in Hybrid (PHEV) και στο σύνολο των οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV), με αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων +47% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες

Καθοριστική συμβολή σε αυτή την επιτυχία έχουν τρία μοντέλα. Το BYD DOLPHIN SURF είναι το Νο1 σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας την απήχηση της πρότασης της BYD στις προσιτές αστικές μετακινήσεις. Το compact EV έχει ήδη αποσπάσει και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τον τίτλο World Urban Car of the Year 2025.

Αντίστοιχα, το SEAL U DM-i βρίσκεται στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς Plug-in Hybrid στο κανάλι πώλησης λιανικής, και το ATTO 2 DM-i ακολουθεί στη δεύτερη θέση αποτελώντας δύο από τα πλέον επιτυχημένα μοντέλα της BYD στη χώρα μας και αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Super Hybrid DM.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πρωταγωνιστής στο περίπτερο της BYD είναι το νέο DOLPHIN G DM-i, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Πρόκειται για το μοναδικό plug-in hybrid αυτοκίνητο στην κατηγορία hatchback B με τεχνολογία Super Hybrid DM και για το πιο compact μοντέλο DM-i της BYD. Με μήκος 4,16 μέτρα, συνδυάζει τις διαστάσεις ενός ευέλικτου ευρωπαϊκού supermini με την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, χάρη στο μεγάλο χώρο αποσκευών.

Το DOLPHIN G DM-i δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση και προσφέρεται με Blade Battery χωρητικότητας 7,42 ή 18,3 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 105 km, ενώ η συνολική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 km. Πρόκειται για ένα μοντέλο στρατηγικής σημασίας για την BYD, καθώς μεταφέρει την τεχνολογία Super Hybrid DM στην καρδιά μιας από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες της αγοράς.

Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό το DENZA Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake της premium μάρκας του Ομίλου BYD, που επιδεικνύει την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση FLASH Charging! Το Z9GT αποτελεί τεχνολογική βιτρίνα της DENZA, με προηγμένη πλατφόρμα e3, δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικού ή plug-in hybrid συστήματος κίνησης και τεχνολογίες αιχμής που σηματοδοτούν τη νέα premium κατεύθυνση του Ομίλου BYD στην Ευρώπη. 

Στην έκθεση θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα και το ανανεωμένο BYD SEAL. Το αμιγώς ηλεκτρικό sport sedan ανανεώνεται με στοχευμένες αλλαγές, όπως μεγαλύτερο χώρο αποσκευών 485 λίτρων, frunk 72 λίτρων, νέα χρώματα αμαξώματος και νέο σχεδιασμό ζαντών 19 ιντσών, ενώ στον εξοπλισμό προστίθενται Bluetooth Key και Driver Fatigue Monitor. Διατηρεί παράλληλα την προηγμένη e-Platform 3.0, την Blade Battery και την αρχιτεκτονική Cell-to-Body (CTB), στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες της τεχνολογικής του ταυτότητας και υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού.

Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες

Την τετράδα των πρεμιέρων συμπληρώνει το εντυπωσιακό BYD SHARK, το πρώτο ευρωπαϊκό pick-up της BYD με τεχνολογία DMO Super Hybrid. Με μήκος 5,46 μέτρα, τετρακίνηση, συνδυαστική ισχύ 436 ίππων, 650 Nm ροπής και δυνατότητα επιτάχυνσης 0-100 km/h σε 5,7 δευτερόλεπτα, το SHARK συνδυάζει τις δυνατότητες ενός σκληροτράχηλου pick-up με την προηγμένη εξηλεκτρισμένη τεχνολογία της BYD.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ BYD ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Πέρα από τις τέσσερις πρεμιέρες, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ευρεία γκάμα της BYD, η οποία καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής αγοράς, από compact ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης έως οικογενειακά SUV, sport sedan και προηγμένα Plug-in Hybrid μοντέλα.

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο θα έχει το DOLPHIN SURF, το best-selling ηλεκτρικό όχημα της ελληνικής αγοράς, με μήκος μόλις 3,99 μέτρα, προηγμένη e-Platform 3.0 και Blade Battery, αλλά και το ATTO 2, το compact ηλεκτρικό SUV της BYD, που συνδυάζει ευελιξία, προηγμένη τεχνολογία και πρακτικότητα. Την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα συμπληρώνουν το ATTO 3 EVO, που διακρίνεται για τον οικογενειακό του χαρακτήρα και τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δικίνητη ή τετρακίνητη έκδοση, αλλά το SEALION 7, το ισχυρό και τεχνολογικά προηγμένο σπορ SUV της μάρκας, με ισχύ έως 532 ίππους και αυτονομία 502 km.

ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SUPER HYBRID DM

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία Super Hybrid DM, με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο της BYD αφιερωμένο στα μοντέλα DM-i. Εκεί, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο η πρωτοποριακή plug-in hybrid τεχνολογία της BYD δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, συνδυάζοντας την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ευελιξία και τη μεγάλη συνολική αυτονομία ενός υβριδικού συστήματος.

Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες

Στον ειδικό χώρο DM-i θα πρωταγωνιστεί το νέο DOLPHIN G DM-i, μαζί με το ATTO 2 DM-i και το SEAL U DM-i, τα best-selling plug-in hybrid μοντέλα της ελληνικής αγοράς (πωλήσεις λιανικής). Τρία διαφορετικά μοντέλα και τρεις διαφορετικές προτάσεις αμαξώματος που αναδεικνύουν την ευελιξία της τεχνολογίας DM-i και τη στρατηγική της BYD να προσφέρει προηγμένες λύσεις εξηλεκτρισμένης κινητικότητας σε όλο και περισσότερες κατηγορίες της αγοράς.

 

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