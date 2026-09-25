Πασχάλης: «Μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου, μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ»

Tι είπε για την υπόθεση του παιδιού εκτός γάμου & την κόρη του, Ζήνα

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Πασχάλης: Όσα είπε για την υπόθεση του παιδιού εκτός γάμου αλλά και τον γάμο της κόρης του, Ζηνοβίας/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πασχάλης αναφέρθηκε στην υπόθεση του 2005 για παιδί εκτός γάμου, παραδεχόμενος ότι μια επιπόλαια στιγμή του του στοίχισε πολύ.
  • Η πατρότητα του παιδιού αναγνωρίστηκε επίσημα το 2011 από τον Άρειο Πάγο, ενώ η υπόθεση συνεχίζεται δικαστικά.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε πίστη στη μοίρα και την καλή του τύχη, ελπίζοντας σε δικαίωση.
  • Μίλησε για τον γάμο της κόρης του, Ζήνας, και την ευτυχία της με τον Φρανκ, επισημαίνοντας τη στήριξή του.
  • Συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, όταν τραγούδησε με την κόρη του.

Μετά από πολύ καιρό, ο Πασχάλης μίλησε για την υπόθεση που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα το 2005, για το παιδί εκτός γάμου, προαναγγέλλοντας εξελίξεις. Παραδέχτηκε δε, πως μια επιπολαιότητα του στοίχισε πάρα πολύ.  

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«Tα 80 μου, μου δίνουν μια ευκαιρία να αποδείξει η μοίρα μου ότι είναι καλή, ότι είναι γενναιόδωρη, ότι επένδυσε όχι άδικα. Βλέπω ότι περπατάω και υπάρχει ένα σχέδιο. Πιστεύω στον Θεό. Πιστεύω στη μοίρα, στη θεϊκή παρουσία της μοίρας στη ζωή μου. Ακόμη και η κακιά μοίρα που ήρθε στη ζωή μου όταν ήρθαν όλες οι Μοίρες και αυτή μέσα στο σχέδιο φαίνεται  ή μέσα στην αντιπαλότητα της καλής μου μοίρας ήρθε», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής στο Happy Day.

Πασχάλης: «Μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου, μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ»

«Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει το ποσοστό, τόσο λίγο ποσοστό επιπολαιότητα στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω, αλλά αφού μου την έδωσε...», συμπλήρωσε. 

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«Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαια στιγμή αυτή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Αλλά επειδή λένε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον,  περιμένω. Δε γίνεται να μείνει κρυφό. Δε γίνεται», είπε για την υπόθεση. 

Πασχάλης: «Μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου, μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ»

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας το 2005. Τότε, η καταγγέλουσα, πανεπιστημιακός στο επάγγελμα, είχε πει πως έχει ένα παιδί με τον Πασχάλη, το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει. Ακολούθησαν αγωγές, μηνύσεις και αντιδικίες ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές με την υπόθεση να συνεχίζεται στις δικαστικές αίθουσες. Ο τραγουδιστής αμφισβητούσε την πατρότητα. Το παιδί (αγόρι) γεννήθηκε στις αρχές του 2005, πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα είναι περίπου 21 ετών. Η πατρότητά του αναγνωρίστηκε επίσημα και τελεσίδικα από τον Άρειο Πάγο, το 2011.

Πασχάλης: Ο γάμος της κόρης του, Ζήνας

Ο τραγουδιστής μίλησε και για τον γάμο της κόρης του, Ζήνας με τον αγαπημένο της, Φρανκ.

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«Η μέρα ήταν η μέρα της ευτυχίας. Δώδεκα χρόνια είναι μαζί, τα παιδιά, είναι αγαπημένα, περνάνε ωραία μεταξύ τους, γελάνε πολύ και είναι και στον ίδιο χώρο. Και ο Φρανκ είναι μουσικοσυνθέτης και επιτυχημένος στον δικό του τομέα. Έχει έναν άνθρωπο να ακουμπήσει που λέμε, αφού δεν έχει κοντά της τον μπαμπά της. Έχει όμως τον Φρανκ και του λέω στην εκκλησία που του την παρέδωσα, "από δω και πέρα αναλαμβάνεις εσύ"», περιέγραψε ο Πασχάλης.

Αποκάλυψε δε, και τις στιγμές συγκίνησης στον γάμο, όταν τραγούδησε με την κόρη του. «Συγκινηθήκαμε, όταν λέγαμε τους "Καταπληκτικούς" και συγκινούμαι και τώρα».

«Εμπιστεύτηκα αμέσως την επιλογή της Ζήνας. Δε στόχευε σε κάποιον ποτέ και ήθελε να είναι αυτός που θα της δώσει τη
σιγουριά ότι είναι καλός άνθρωπος και θα την προσέχει», κατέληξε.

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