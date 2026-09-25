Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη μεγάλη, πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26/09).
Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ είναι έτοιμη να αποθεωθεί από περισσότερους από 95.000 θεατές, σε ένα στάδιο που είναι ήδη sold out! Η εταιρεία παραγωγής ξεκαθάρισε πως δε θα λειτουργήσουν ταμεία στο στάδιο, καθώς η προπώληση έχει ολοκληρωθεί.
Άννα Βίσση: Οι στιγμές που «σημάδεψαν» κάθε δεκαετία της ζωής της
Η ίδια η τραγουδίστρια «ζεσταίνει» το κοινό με βίντεο στο TikTok από τις πρόβες, ενώ οι πύλες θα ανοίξουν στις 18:00, με τους πιο φανατικούς να ετοιμάζονται για «στασίδι» στην αρένα.
@annavissiofficial Γιατί όχι… #OxiGiati τα λέμε στο ΟΑΚΑ #ANNAxOAKA ♬ πρωτότυπος ήχος - annavissiofficial
Υπερπαραγωγή 5 εκατομμυρίων με σκηνή 360°
Το σόου, η αξία του οποίου υπολογίζεται από 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ, φέρει τη σφραγίδα του Βρετανού σκηνοθέτη Κιμ Γκάβιν (Concert for Diana, Αντέλ, Ρόμπι Γουίλιαμς).
Στο κέντρο του σταδίου δεσπόζει η εντυπωσιακή σκηνή 360°, σχεδιασμένη από τη Stufish Entertainment Architects (που έχει συνεργαστεί με Rolling Stones και Beyoncé). Το οπτικοακουστικό υπερθέαμα περιλαμβάνει γιγαντοοθόνες, δεκάδες κάμερες -κάποιες εκ των οποίων στον αέρα-, λέιζερ από «άλλο πλανήτη» και πάνω από 100.000 φωτεινά βραχιολάκια με το σύνθημα «Άννα-ΟΑΚΑ».
Οι εκπλήξεις, η Οριάνθη και το new entry στην μπάντα
Η τρίωρη συναυλία θα είναι γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, αλλά και ένα νοσταλγικό flashback με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI).
Στη σκηνή θα βρεθεί η διεθνούς φήμης ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Οριάνθη (γνωστή από τη συνεργασία της με τον Μάικλ Τζάκσον), ενώ το κοινό θα προθερμάνει ο δημοφιλής DJ Argy.
Στην κιθάρα θα δούμε το «νέο αίμα» της μπάντας, τον Σάκη Ντοβόλη, ο οποίος αντικατέστησε τον Κάρλος Πέρεζ.
Μοναδικό ερωτηματικό παραμένει ο καιρός, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πιθανότητα βροχής τις απογευματινές και βραδινές ώρες, χωρίς όμως αυτό να πτοεί το κοινό.
@annavissiofficial 2 days to go #ANNAxOAKA ♬ πρωτότυπος ήχος - annavissiofficial
Παράταση δρομολογίων σε ΗΣΑΠ και Μετρό
Για τη διευκόλυνση των χιλιάδων θεατών, η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε παράταση στη λειτουργία της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ. Τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:
Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15
Από Πειραιά προς Αττική: 01:30
Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56
Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00
Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09
Παράλληλα, οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο το Σάββατο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.