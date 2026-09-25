Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού μπορούν να μειώσουν αισθητά την ηλεκτρική κατανάλωση ενός σπιτιού, κυρίως όταν το μπαλκόνι έχει καλή ηλιοφάνεια και οι συσκευές λειτουργούν τις ώρες της παραγωγής. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει μικρά συστήματα με μέγιστη ισχύ παραγωγής έως 800 Watt, δίνοντας λύση σε νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ταράτσα, στέγη ή οικόπεδο για ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό.
Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς διοχέτευση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο. Με απλά λόγια, το ρεύμα που παράγεται αξιοποιείται εκείνη τη στιγμή από το σπίτι: από το ψυγείο, το κλιματιστικό, τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
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