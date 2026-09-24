Ανακοινώσεις μέτρων σε δύο δόσεις για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης

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Οικονομια
Μέτρα σε 2 δόσεις για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης (βίντεο Star)

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Πολίτες και αγορά περιμένουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων και το κόστος της θέρμανσης, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης των τιμών που έχουν πάρει την ανηφόρα. Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις πληροφορίες για το τι θα ακούσουμε και πότε. 

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Ανακοινώσεις μέτρων για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης

Η κυβέρνηση δεν είχε λόγο να βιαστεί πριν το τέλος του μήνα, περιμένοντας ενδεχομένως και την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου τις επόμενες μέρες. Άρα, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ακούσουμε την πρώτη δόση των ανακοινώσεων που θα αφορούν βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για την παράταση του πλαισίου επιδότησης, τουλάχιστον για 15 μέρες, από κράτος και διυλιστήρια που συνεχίζουν από κοινού τις κινήσεις στήριξης. 

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Όσον αφορά το «γιατί για 15 μέρες;», ο Γ. Ευγενίδης εξήγησε ότι  ακολουθεί η δεύτερη φάση που θα έρθει στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπου και εκεί θα επιχειρηθεί μια ουσιώδης στήριξη.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star από κυβερνητικές πηγές,  η αύξηση του επιπλέον ποσού του επιδόματος θέρμανσης θα είναι μεγάλη, ώστε να πέσει ουσιαστικά η τιμή, ενδεχομένως ακόμα περισσότερο και απ' όσο θα ήταν η επίπτωση από πιθανή μείωση ΦΠΑ.

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Πρόκειται πάντως για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και όχι για αύξηση των δικαιούχων.  
 

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