Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία κράτησε πάνω από μισή ώρα, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο.

Συζητήθηκε ακόμα η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα τον Οκτώβριο.

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία στη συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας.

Το σχόλιο για τη δήλωση Ερντογάν ότι «δεν είναι εχθρός η Ελλάδα»

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στη Νέα Υόρκη Δημήτρης Σουλτογιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, «στα σκαριά» βρίσκεται και η διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης των ηγετών Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Όσον αφορά τις σημερινές δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «δεν είναι εχθρός η Ελλάδα», ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι βρίσκονται σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες, πρέπει να πέσει η ένταση» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, την οποία πάντως ένταση δεν προκάλεσε η Ελλάδα, όπως τόνισε ο Δ. Σουλτογιάννης

