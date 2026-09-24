Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

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Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, και η προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα τον Οκτώβριο.
  • Αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία και θέματα διασυνδεσιμότητας.
  • Σχεδιάζεται τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.
  • Σχολιάστηκε η δήλωση Ερντογάν ότι «δεν είναι εχθρός η Ελλάδα», με έμφαση στη μείωση της έντασης.

Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ  Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 

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Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία κράτησε πάνω από μισή ώρα, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο.

Συζητήθηκε ακόμα η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα τον Οκτώβριο.

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία στη συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία στη συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου 

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας.

Μητσοτάκης: «Ελληνικό το κεντρικό λογισμικό της ''Ασπίδας του Αχιλλέα''»

Το σχόλιο για τη δήλωση Ερντογάν ότι «δεν είναι εχθρός η Ελλάδα»  

Σύμφωνα  επίσης με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στη Νέα Υόρκη  Δημήτρης Σουλτογιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  «στα σκαριά» βρίσκεται και η διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης των ηγετών  Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.  

Όσον αφορά τις  σημερινές δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «δεν είναι εχθρός η Ελλάδα», ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι βρίσκονται σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας»

«Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες, πρέπει να πέσει η ένταση» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, την οποία πάντως ένταση δεν προκάλεσε η Ελλάδα, όπως τόνισε ο Δ. Σουλτογιάννης       
 

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