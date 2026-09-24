Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τη διπλωματία των τρυπανιών

Η Τουρκία χρησιμοποιεί εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία τον γεωστρατηγικό της στόλο ως μέσο πίεσης και άσκησης διπλωματικής επιβολής, με τα ερευνητικά και γεωτρητικά της πλοία να αποτελούν βασικό εργαλείο της ενεργειακής της πολιτικής.

Στο ρεπορτάζ του Ηλία Παπανικολάου, διευθυντή σύνταξης του Star, παρουσιάζεται η εικόνα του τουρκικού ενεργειακού στόλου και ο τρόπος με τον οποίο η Άγκυρα αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην Ανατολική Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τη θάλασσα της Αραβίας.

Δείτε το κεντρικό δελτίο του Star

Πάνω από 54 πλοία στον τουρκικό ενεργειακό στόλο

Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη του στόλου της. Πρόκειται για περισσότερα από 54 πλοία διαφόρων δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων ερευνητικά και γεωτρητικά πλοία, με τη συνολική αξία του στόλου να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Πρόκειται, όπως αναφέρει ο διευθυντής σύνταξης του Star, για υπερσύγχρονα πλοία, τα οποία η Τουρκία αξιοποιεί σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές. Η τουρκική ενεργειακή δραστηριότητα έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και εκτός της Ανατολικής Μεσογείου. Το 2026, μάλιστα, το τουρκικό γεωτρύπανο Çağrı Bey πραγματοποίησε την πρώτη υπερπόντια αποστολή βαθιάς θαλάσσιας γεώτρησης της Τουρκίας, με προορισμό τη Σομαλία.

Η «διπλωματία των τρυπανιών»

Η Άγκυρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χρησιμοποιεί τα πλοία αυτά όχι μόνο για έρευνες και γεωτρήσεις, αλλά και ως εργαλείο άσκησης πίεσης.

Ο Ηλίας Παπανικολάου χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρακτική ως «διπλωματία των τρυπανιών», με την Τουρκία να αναπτύσσει τον στόλο της σε διαφορετικές θάλασσες και να ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τη γεωστρατηγική της παρουσία.

Στον Εύξεινο Πόντο, η δραστηριότητα αυτή έχει ήδη συνδεθεί με σημαντικά αποτελέσματα για την Τουρκία, καθώς εκεί πραγματοποιούνται γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επίσης ότι το 2026 ο αριθμός των γεωτρύπανων που επιχειρούν στη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκε σε πέντε, ενώ η χώρα συνεχίζει να ενισχύει την ενεργειακή της υποδομή.

«Γιατί οι τουρκικές εκπομπές δεν ασχολούνται με το πού πάει αυτός ο πλούτος;»

Στο ρεπορτάζ του Star, τίθεται ακόμη ένα ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ενεργειακή δραστηριότητα στην Τουρκία. Tο ερώτημα είναι γιατί οι τουρκικές εκπομπές δεν επικεντρώνονται στο πού καταλήγει ο ενεργειακός πλούτος που παράγεται από αυτή τη δραστηριότητα και, αντίθετα, ασχολούνται με την Ελλάδα και με το τι κάνει η Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά, σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερευνητικά πλοία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και επισημαίνεται ότι η κατάσταση δεν είναι αυτή που είχε διαμορφωθεί το 2020 με το «Ορούτς Ρέις».

Ωστόσο, όπως τονίζεται, η Τουρκία διαθέτει ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρησιακό μείγμα, το οποίο περιγράφεται ως «τρίπτυχο drones, γεωτρήσεις και μαύρα λεφτά». Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για την Ελλάδα, καθώς η τουρκική πλευρά έχει επενδύσει σημαντικά σε μέσα και υποδομές που της επιτρέπουν να αναπτύσσει δραστηριότητα σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.

Η Τουρκία συνεχίζει παράλληλα να ενισχύει τον ενεργειακό της στόλο με νέα, έβδομης γενιάς πλοία βαθιάς θαλάσσης, επεκτείνοντας τις δυνατότητές της σε έρευνα και γεώτρηση.