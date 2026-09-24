«Ξέρω ότι έγινε μέθη»: Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου

Η κλήση σε αναισθησιολόγο και η δεύτερη πλασμαφαίρεση

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και δύο πλασμαφαιρέσεις κατέθεσε η νοσηλεύτρια / SKAI

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Νέα δεδομένα στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει η κατάθεση νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Η γυναίκα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιέγραψε τι αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και όσα ακολούθησαν όταν η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της στη χορήγηση μέθης. Η νοσηλεύτρια φέρεται να δήλωσε ότι γνωρίζει πως στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη, επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο», φέρεται να είπε. Στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο, σε μια προσπάθεια να υπάρξει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Η δεύτερη πλασμαφαίρεση και όσα περιέγραψε

Σημαντική είναι και η αναφορά της στο γεγονός ότι την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιούνταν ακόμη μία πλασμαφαίρεση στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, όπου γινόταν παράλληλα άλλη διαδικασία, ενώ η γιατρός βρισκόταν στον χώρο όπου ήταν ο Μαζωνάκης.

Η μάρτυρας φέρεται επίσης να περιέγραψε τη στιγμή κατά την οποία αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Άλλες πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρουν ότι είχε παρατηρήσει κινήσεις στο χέρι του τραγουδιστή και εξέφρασε την ανησυχία της προς τη γιατρό. Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, όπως και οι ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά, εξετάζονται πλέον από τις Αρχές.

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«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να εξήγησε στη νέα της κατάθεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται παράλληλα το τηλεφώνημα προς αναισθησιολόγο, καθώς και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τις καταθέσεις των εργαζομένων, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα ιατρικά δεδομένα.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλειδί» στην υπόθεση νοσηλεύτρια του ιατρείου

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας αποτελεί πλέον ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι της έρευνας, χωρίς ωστόσο να προδικάζει από μόνη της τα αίτια του θανάτου. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα ευρήματα της δικαστικής έρευνας.
 

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