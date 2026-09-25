Πολιτική αντιπαράθεση για τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα για την τιμή της βενζίνης (βίντεο Star)

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα για το κόστος μετακίνησης των πολιτών, με την αντιπολίτευση να μιλά για αλαζονεία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τον καλύπτει πλήρως. Την ίδια ώρα, το πολιτικό σκηνικό φορτίζεται περαιτέρω από τις περιοδείες και τις δημόσιες παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών ενόψει της προεκλογικής μάχης.



Ο Σπύρος Κουλκουδίνας δήλωσε συγκεκριμένα: «Όταν κάποιος δεν το αντέχει θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου»

Αντιδράσεις για τη δήλωση Κουλκουδίνα

Με φόντο τη συζήτηση για την ακρίβεια και ειδικά τις τιμές των καυσίμων, η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ έγινε αφορμή για νέες βολές κατά της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε: «Αυτή η εικόνα παρακμής δεν αξίζει στους Έλληνες. Ο τόπος δεν αντέχει πια τόση αλαζονεία».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη δήλωση Κουλκουδίνα

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Λύσης Άννα Παπαδοπούλου σχολίασε: «Μόλις αποκτήσαμε το σύγχρονο «αν δεν έχουν ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι»».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε: «Επιμένουν στη γραμμή «Κουλκουδίνα»: «Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε»».

Η απάντηση Κουλκουδίνα και η παρέμβαση Μαρινάκη

Μετά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε μέσω ανάρτησής του: «Διαστρεβλωθηκαν οι δηλωσεις μου»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον κάλυψε, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα για τη στάση που πρέπει να τηρούν τα κυβερνητικά στελέχη απέναντι στους πολίτες και τα παράπονά τους.

Κουλκουδίνας: Διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στην ΕΡΤ News: «Δική μας δουλειά είναι να μιλάμε στον κόσμο… να σκύβουμε το κεφάλι όταν ακούμε δικαιολογημένα παράπονα»

Νέα Δημοκρατία: Επιστρέφει ο πυρσός στο έμβλημα

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία επαναφέρει τον πυρσό στο έμβλημά της, επιχειρώντας να απευθυνθεί σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Η επιστροφή του συμβόλου αποτυπώνεται στην επετειακή αφίσα για τα 52 χρόνια του κόμματος.

Επιστροφή του πυρσού στην αφίσα για τα 52 χρόνια της ΝΔ

Ανδρουλάκης από Σαντορίνη: Πρόταση για ειδικό λογαριασμό ΦΠΑ στα νησιά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε την προεκλογική του περιοδεία από τη Σαντορίνη, όπου παρουσίασε πρόταση για τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού ενίσχυσης των νησιών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού «κουμπαρά» στον οποίο θα κατευθύνονται έσοδα που σχετίζονται με τον ΦΠΑ στα νησιά. Όπως είπε: «όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν τον ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό»