Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί ο γιατρός δεν κατέθεσε προσφυγή

Τέλη Οκτωβρίου το αίτημα αποφυλάκισης με βραχιολάκι

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 25.09.26, 20:28
Γιατί ο γιατρός δεν κατέθεσε προσφυγή για το ένταλμα σύλληψης (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
  • Τα στοιχεία της έρευνας είναι επιβαρυντικά για τους προφυλακισμένους γιατρούς.
  • Αρχικά υπήρχε πρόθεση για προσφυγή, αλλά τελικά θα κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης με βραχιολάκι στο τέλος Οκτωβρίου.
  • Οι δικηγόροι του γιατρού επισημαίνουν ότι πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία.
  • Η γιατρός δεν μπορεί να ζητήσει αποφυλάκιση λόγω επιβαρυντικών καταθέσεων.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα είναι άκρως επιβαρυντικά για τους προφυλακισμένους γιατρούς που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.  

Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός

Γι’ αυτό και ο γιατρός δεν κατέθεσε προσφυγή τελικά κατά του εντάλματος, όπως είχε αρχικώς σκεφθεί η νομική του υπεράσπιση. Τις τελευταίες πληροφορίες για το τι σχεδιάζει, μετέδωσε η δημοσιογράφος του Star Τασούλα Παπανικολάου,  στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. .

Όπως ανέφερε, από το πρωί αναμενόταν αρχικά να κατατεθεί η προσφυγή του γιατρού κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, καθώς σήμερα έληγε και η προθεσμία. Την προσφυγή είχαν προαναγγείλει οι δικηγόροι του και με δελτίο τύπου που αφορούσε και στη γιατρό. Όσο περνούσαν οι ώρες γινόταν αντιληπτό πλέον ότι απομακρυνόταν η πιθανότητα να γίνει αυτή η ενέργεια. Λίγο πριν το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι δε θα γίνει η  προσφυγή, αλλά θα κατατεθεί αίτημα για αποφυλάκιση ακόμα και με βραχιολάκι, στο τέλος Οκτωβρίου. 

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«Θέλουμε να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία» ισχυρίζονται οι συνήγοροι του γιατρού 

Όπως πρόσθεσε η δικαστική συντάκτρια του Star, πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία και για τους δύο γιατρούς είναι επιβαρυντικά. 

Επιβαρυντικά στοιχεία για τους γιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο Μαζωνάκη

Επιβαρυντικά στοιχεία για τους γιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο Μαζωνάκη   

Μπορεί να έρχονται μάρτυρες και να λένε ότι ο γιατρός κοιμόταν την ώρα που γινόταν η θεραπεία και ειδοποιήθηκε μετά τις 4 μ.μ. για τις δικαστικές αρχές, όμως εκτιμάται ότι είναι το ίδιο υπεύθυνος με τη σύζυγό του για τα όσα αδιανόητα έγιναν.

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Για τη γιατρό δεν μπαίνει καν σε συζήτηση ένα αίτημα αποφυλάκισης γιατί κάθε κατάθεση «την καίει». Από την ημέρα που προφυλακίστηκαν μέχρι και σήμερα, επι της ουσίας όχι μόνο δεν άλλαξε κάτι για τους γιατρούς στο κατηγορητήριο, αλλά τα στοιχεία που έρχονται στον ανακριτή αποτυπώνουν τραγικά λάθη και προσπάθεια να αλλοιωθούν στοιχεία, ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. 

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