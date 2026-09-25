Όπως όλα δείχνουν, στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης, χορηγούσαν συχνά μέθη στους ασθενείς, χωρίς να έχουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

Μάλιστα, για κάποια χρόνια εργαζόταν και αναισθησιολόγος στο ιατρείο, η οποία έφυγε ξαφνικά, και τη δουλειά της ανέλαβε η άνευ ειδικότητας κατηγορούμενη γιατρός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, δεν είναι η πρώτη φορά που χορηγήθηκε μέθη στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Δινόταν συχνά πυκνά σε ασθενείς κατόπιν προφορικής συνεννόησης, χωρίς δηλαδή, την έγγραφη συναίνεση των ασθενών τους. Είναι πολύ πιθανό, ανέφερε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου, να τους έλεγαν οι γιατροί ότι, για να μην ταλαιπωρηθείτε και για να γίνει η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης πιο «ανώδυνα», θα σας κάνουμε μέθη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Εργαζόταν και αναισθησιολόγος στο ιατρείο στο παρελθόν

Για ένα χρονικό διάστημα - σύμφωνα με όσα καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη στο ιατρείο - όταν οι γιατροί του Κολωνακίου είχαν πρωτοαγοράσει το μηχάνημα, στο ιατρείο εργαζόταν και μια αναισθησιολόγος, την οποία είχαν στείλει και στο εξωτερικό για να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό.

Αυτό διήρκησε περίπου τρία χρόνια. Έπειτα, η ίδια παραιτήθηκε από το ιατρείο για προσωπικούς λόγους και ανέλαβε τον χειρισμό η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι εξής:

-Μήπως η αναισθησιολόγος διαφωνούσε με τις πρακτικές που γίνονταν και παραιτήθηκε;

-Στη συνέχεια, αφού έφυγε, γιατί δεν προσέλαβαν μια άλλη αναισθησιολόγο; Το κόστος στη βάρδια ήταν 50 ευρώ. Είναι αδύνατον ένα ιατρείο που έβγαζε χιλιάδες ευρώ να μην μπορούσε να συντηρήσει μια θέση αναισθησιολόγου.

-Μήπως τελικά οι γιατροί δεν ήθελαν κανέναν να «μπλέκεται στα πόδια τους»;

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι ασθενείς φαίνεται ότι έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα στα χέρια μιας ανειδίκευτης γιατρού.